ВС РФ на самолетах Су-25 сорвали ротацию ВСУ на северодонецком направлении

06 апреля 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Для атаки на пункты ВСУ использовались штурмовики Су-25, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные на самолетах Су-25 сорвали ротацию украинских солдат на северодонецком направлении. Для этого они использовали неуправляемые авиационные ракеты. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в заявлении военного ведомства. Помимо личного состава ВСУ, также была поражена техника противника. Российская авиация активно работает на различных направлениях фронта СВО. Солдаты ВС РФ продолжают освобождать территории. Накануне был освобожден населенные пункт Водяное. Кроме того, российские войска вошли в пригород Часова Яра, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные на самолетах Су-25 сорвали ротацию украинских солдат на северодонецком направлении. Для этого они использовали неуправляемые авиационные ракеты. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в заявлении военного ведомства. Помимо личного состава ВСУ, также была поражена техника противника. Российская авиация активно работает на различных направлениях фронта СВО. Солдаты ВС РФ продолжают освобождать территории. Накануне был освобожден населенные пункт Водяное. Кроме того, российские войска вошли в пригород Часова Яра, передает «Национальная служба новостей».