ВС РФ освободили село Водяное около Авдеевки: главные новости 5 апреля

Минобороны: около Авдеевки освобождено село Водяное

05 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Российская армия освободила село Водяное. В Минобороны отметили, что продолжается наступление на авдеевском направлении. Также ВС РФ атаковали важный завод по производству авиадвигателей в Запорожье. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 5 апреля — в материале URA.RU. Российская армия нанесла удар по заводу «Мотор Сич». Для этого использовались ракеты ОТРК «Искандер-К». По предварительной информации, пострадали предприятия, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов. Также в Запорожской области были зафиксированы прилеты по АЭС. Представители станции заявили, что критических повреждений от действий ВСУ не было. Там еще раз напомнили, что обстрелы ЗАЭС могут привести к печальным последствиям. Около Авдеевки российские войска освободили село Водяное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В операции участвовала группировка «Центр», передает Пятый канал. При этом российские военкоры сообщали об освобождении населенного пункта еще в начале апреля. В Луганской области была задержана студентка. Она собирала информацию о российских военных, а затем передавала украинской стороне. Связь она держала через telegram-каналы, рассказали в ФСБ. Киевское конструкторское бюро «Луч» разработало БПЛА «Сокол-3000», который может пролететь до 3300 км. По расчетам, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Также его радиус полета покрывает и территории Урала, передает таблоид Bild. Там отметили, что в будущем Киев получит несколько новых видов дронов. ВСУ могут оставить Харьков в конце весны. Такое признание сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, активные боевые действия начнутся в конце весны или начале лета. Он отметил, что Харьков — одна из приоритетных задач ВС РФ на луганском направлении. Еще Ермак заявил, что на Украине наступает критический момент. Он связан с нехваткой вооружения и техники. Поэтому он снова попросил у США согласовать новый законопроект для военной помощи. ВСУ необходимы системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot, отметил он. ВСУ при помощи беспилотников атаковали Саратовскую область. По данным главы области Романа Бусаргина, никто не пострадал. Системы ПВО России сбили 53 беспилотника ВСУ в нескольких регионах РФ. Среди них: Ростовская, Саратовская, Курская, Белгородская области, а также Краснодарский край. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над Ростовской областью было сбито свыше 40 беспилотников. По словам губернатора области Василия Голубева, повреждена электроподстанция. Специалисты уже работают на месте для восстановления электроснабжения.