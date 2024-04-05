ВС РФ освободили село Водяное около Авдеевки: главные новости 5 апреля

Российская армия освободила село Водяное. В Минобороны отметили, что продолжается наступление на авдеевском направлении. Также ВС РФ атаковали важный завод по производству авиадвигателей в Запорожье. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 5 апреля — в материале URA.RU.
ВС РФ атаковали важный завод ВСУ в Запорожье
Российская армия нанесла удар по заводу «Мотор Сич». Для этого использовались ракеты ОТРК «Искандер-К». По предварительной информации, пострадали предприятия, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов.
Также в Запорожской области были зафиксированы прилеты по АЭС. Представители станции заявили, что критических повреждений от действий ВСУ не было. Там еще раз напомнили, что обстрелы ЗАЭС могут привести к печальным последствиям.
Освобождено село Водяное на авдеевском направлении
Около Авдеевки российские войска освободили село Водяное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В операции участвовала группировка «Центр», передает Пятый канал. При этом российские военкоры сообщали об освобождении населенного пункта еще в начале апреля.
ФСБ задержала студентку, передававшую ВСУ данные о ВС РФ
В Луганской области была задержана студентка. Она собирала информацию о российских военных, а затем передавала украинской стороне. Связь она держала через telegram-каналы, рассказали в ФСБ.
Украина разработала беспилотники, которые способны атаковать Урал
Киевское конструкторское бюро «Луч» разработало БПЛА «Сокол-3000», который может пролететь до 3300 км. По расчетам, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Также его радиус полета покрывает и территории Урала, передает таблоид Bild. Там отметили, что в будущем Киев получит несколько новых видов дронов.
Украина рискует остаться без Харькова после весны
ВСУ могут оставить Харьков в конце весны. Такое признание сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, активные боевые действия начнутся в конце весны или начале лета. Он отметил, что Харьков — одна из приоритетных задач ВС РФ на луганском направлении.
Еще Ермак заявил, что на Украине наступает критический момент. Он связан с нехваткой вооружения и техники. Поэтому он снова попросил у США согласовать новый законопроект для военной помощи. ВСУ необходимы системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot, отметил он.
Удары украинских беспилотников
ВСУ при помощи беспилотников атаковали Саратовскую область. По данным главы области Романа Бусаргина, никто не пострадал.
Системы ПВО России сбили 53 беспилотника ВСУ в нескольких регионах РФ. Среди них: Ростовская, Саратовская, Курская, Белгородская области, а также Краснодарский край. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Ростовской областью было сбито свыше 40 беспилотников. По словам губернатора области Василия Голубева, повреждена электроподстанция. Специалисты уже работают на месте для восстановления электроснабжения.
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