В Челябинске будут судить ОПГ, которая вывела за границу более 3 млрд рублей

Группировка выводила деньги за границу, предоставляя ложные сведения Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Челябинской области будут судить трех участников организованной преступной группировки, которые вывели из России за границу более 3 млрд рублей. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, вывод денежных средств они осуществляли с помощью подложных документов.

«Соучастникам удалось перевести свыше трех миллиардов рублей на иностранные счета, представив в финансово-кредитные учреждения недостоверные сведения. В подложных документах обвиняемые указывали, что производят оплату за поступающий товар из иностранных государств, в действительности же, все договоры были фиктивными», — сообщает Волк.

Для реализации плана троица перечисляли деньги через 16 фиктивных организаций на территории РФ и 12 подконтрольных фирм, расположенных в странах ближнего зарубежья. Все коммерческие структуры были оформлены на подставных лиц.

Задержание участников ОПГ происходило при взаимодействии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции челябинского полицейского главка, УФСБ по региону и Уральского таможенного управления. Мужчинам были предъявлены обвинения по пп.«а»,«б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). В настоящее время расследование по делу завершено.

«Объем уголовного дела составил 430 томов. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,5 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — добавила Волк.