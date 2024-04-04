В «Сургутнефтегазе» отменили обязательный масочный режим

05 апреля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Масочный режим с обязательного сменили на рекомендованный Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В «Сургутнефтегазе» отменили обязательное ношение масок, введенное во время пандемии COVID. Об этом URA.RU сообщили в компании. Обязательное ношение масок было вновь введено осенью прошлого года, когда в округе был зафиксирован рост заболеваемости COVID. «Обязательное ношение масок заменили на рекомендованное. При этом другие ограничения еще действуют. Такие как обработка рук и прохождение тестов после отпуска», — сообщили в компании. Между тем некоторые сотрудники сообщают, что после послаблений на входе не нужно измерять температуру. Хотя дезинфекция рук все еще обязательна. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегазе» провели прививочную компанию от кори. Любой желающий мог обратиться и получить вакцину бесплатно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Сургутнефтегазе» отменили обязательное ношение масок, введенное во время пандемии COVID. Об этом URA.RU сообщили в компании. Обязательное ношение масок было вновь введено осенью прошлого года, когда в округе был зафиксирован рост заболеваемости COVID. «Обязательное ношение масок заменили на рекомендованное. При этом другие ограничения еще действуют. Такие как обработка рук и прохождение тестов после отпуска», — сообщили в компании. Между тем некоторые сотрудники сообщают, что после послаблений на входе не нужно измерять температуру. Хотя дезинфекция рук все еще обязательна. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегазе» провели прививочную компанию от кори. Любой желающий мог обратиться и получить вакцину бесплатно.