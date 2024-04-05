На проспекте Ленина в Челябинске случилось ДТП с переворотом. Фото

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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Двое пострадавших доставлены в больницу Фото:

Госавтоинспекция города Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП, произошедшего 5 апреля в 17:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

«По предварительным данным, произошло столкновения автомобилей ВАЗ 2115, за рулем которого находился 67-летний мужчина, Renault под управлением 49-летней женщины и Lexus, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения Lexus опрокинулся», — уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Они доставлены в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Лексус перевернулся на трамвайные пути
Лексус перевернулся на трамвайные пути
Фото:
«Лада» врезалась в Renault
«Лада» врезалась в Renault
Фото:
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП
Фото:

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Госавтоинспекция города Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП, произошедшего 5 апреля в 17:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, произошло столкновения автомобилей ВАЗ 2115, за рулем которого находился 67-летний мужчина, Renault под управлением 49-летней женщины и Lexus, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения Lexus опрокинулся», — уточнили в пресс-службе. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Они доставлены в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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