На проспекте Ленина в Челябинске случилось ДТП с переворотом. Фото

05 апреля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Двое пострадавших доставлены в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция города Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП, произошедшего 5 апреля в 17:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, произошло столкновения автомобилей ВАЗ 2115, за рулем которого находился 67-летний мужчина, Renault под управлением 49-летней женщины и Lexus, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения Lexus опрокинулся», — уточнили в пресс-службе. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Они доставлены в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Лексус перевернулся на трамвайные пути Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Челябинску «Лада» врезалась в Renault Фото: пресс-служба УГИБДД по городу Челябинску Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по городу Челябинску Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госавтоинспекция города Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП, произошедшего 5 апреля в 17:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, произошло столкновения автомобилей ВАЗ 2115, за рулем которого находился 67-летний мужчина, Renault под управлением 49-летней женщины и Lexus, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения Lexus опрокинулся», — уточнили в пресс-службе. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Они доставлены в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.