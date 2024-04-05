Госавтоинспекция города Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП, произошедшего 5 апреля в 17:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.
«По предварительным данным, произошло столкновения автомобилей ВАЗ 2115, за рулем которого находился 67-летний мужчина, Renault под управлением 49-летней женщины и Lexus, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения Lexus опрокинулся», — уточнили в пресс-службе.
В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Они доставлены в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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Госавтоинспекция города Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП, произошедшего 5 апреля в 17:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, произошло столкновения автомобилей ВАЗ 2115, за рулем которого находился 67-летний мужчина, Renault под управлением 49-летней женщины и Lexus, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения Lexus опрокинулся», — уточнили в пресс-службе. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-2115. Они доставлены в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.