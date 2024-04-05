Следком начал проверку после захоронения человека в могиле пермского ветерана

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Следком проверяет информацию о незаконном захоронении Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по информации о том, что в Пермском крае в могиле ветерана Великой Отечественной войны ритуальная компания похоронила еще одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю организовали проведение доследственной проверки по информации, что в Нытве в могиле ветерана Великой Отечественной войны был захоронен еще один человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Денису Головкину предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В Нытве Пермского края ритуальная компания незаконно похоронила еще одного человека в могиле ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Ощепковой. Это было сделано без согласия ее родственников. Дочь подзахороненной женщины убедила выполнявшего работы сотрудника ритуальной службы в том, что выбранная могила — это последнее желание ее матери, а исполнитель поверил заказчице на слово.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по информации о том, что в Пермском крае в могиле ветерана Великой Отечественной войны ритуальная компания похоронила еще одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю организовали проведение доследственной проверки по информации, что в Нытве в могиле ветерана Великой Отечественной войны был захоронен еще один человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Денису Головкину предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Нытве Пермского края ритуальная компания незаконно похоронила еще одного человека в могиле ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Ощепковой. Это было сделано без согласия ее родственников. Дочь подзахороненной женщины убедила выполнявшего работы сотрудника ритуальной службы в том, что выбранная могила — это последнее желание ее матери, а исполнитель поверил заказчице на слово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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