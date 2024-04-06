Коммунальщики Сургута предупредили об ухудшении качества воды

В Сургуте (ХМАО) 8 апреля в микрорайоне 32 возможно временное ухудшение качества холодной воды. В горводоканале сообщили, что будет проводится внеплановая промывка сетей.
«В понедельник, 8 апреля, с 9.00 Горводоканал приступает к внеплановой гидропневматической промывке сетей в 32 микрорайоне Сургута. Возможно кратковременное ухудшение качества ХВС», — сообщили коммунальщики в сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Работы будут проводиться в несколько этапов с лабораторным контролем качества воды. Отключения водоснабжения в домах не планируется.
Пожар на улице Федорова в Сургуте в начале марта так же стал причиной возможного ухудшения качества воды в домах жителей 21, 22 и 23 микрорайонов. Из-за тушения возгорания был увеличен водоразбор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!