06 апреля 2024
05 апреля 2024

Коммунальщики Сургута предупредили об ухудшении качества воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В 32 микрорайоне будет проводиться промывка сетей водоснабжения Фото:

В Сургуте (ХМАО) 8 апреля в микрорайоне 32 возможно временное ухудшение качества холодной воды. В горводоканале сообщили, что будет проводится внеплановая промывка сетей.

«В понедельник, 8 апреля, с 9.00 Горводоканал приступает к внеплановой гидропневматической промывке сетей в 32 микрорайоне Сургута. Возможно кратковременное ухудшение качества ХВС», — сообщили коммунальщики в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Работы будут проводиться в несколько этапов с лабораторным контролем качества воды. Отключения водоснабжения в домах не планируется.

Пожар на улице Федорова в Сургуте в начале марта так же стал причиной возможного ухудшения качества воды в домах жителей 21, 22 и 23 микрорайонов. Из-за тушения возгорания был увеличен водоразбор.

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В Сургуте (ХМАО) 8 апреля в микрорайоне 32 возможно временное ухудшение качества холодной воды. В горводоканале сообщили, что будет проводится внеплановая промывка сетей. «В понедельник, 8 апреля, с 9.00 Горводоканал приступает к внеплановой гидропневматической промывке сетей в 32 микрорайоне Сургута. Возможно кратковременное ухудшение качества ХВС», — сообщили коммунальщики в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Работы будут проводиться в несколько этапов с лабораторным контролем качества воды. Отключения водоснабжения в домах не планируется. Пожар на улице Федорова в Сургуте в начале марта так же стал причиной возможного ухудшения качества воды в домах жителей 21, 22 и 23 микрорайонов. Из-за тушения возгорания был увеличен водоразбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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