Врач раскрыла, почему нельзя прекращать соблюдать пост

Резкое прерывание поста опасно для поджелудочной железы

08 апреля 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Если фанатично относиться к посту, то мозг начнет голодать, что приведет к гипогликемической коме Фото: Анна Майорова © URA.RU Для поджелудочной железы очень опасно резко прекращать соблюдать пост и начинать потреблять тяжелую, жирную пищу. Об этом сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская. «Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация — прямой путь к уничтожению поджелудочной железы», — рассказала Малиновская РИА Новости. По ее словам, лучшим исходом такого действия будет попадание в хирургическое отделение, худшим же — в реанимацию. Однако опасность грозит и ярым приверженцам поста. Если человек начинает фанатично поститься, то это приводит недостатку углеводов, снижению уровня глюкозы до критических показателей, что, в свою очередь, обеспечит голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому. Чтобы этого избежать, необходимо при первых симптомах — головокружении, повышенном потоотделении, тошноте, голоде, заторможенной речи, раздражительности и мышечных судорогах — обратиться к врачу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для поджелудочной железы очень опасно резко прекращать соблюдать пост и начинать потреблять тяжелую, жирную пищу. Об этом сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская. «Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация — прямой путь к уничтожению поджелудочной железы», — рассказала Малиновская РИА Новости. По ее словам, лучшим исходом такого действия будет попадание в хирургическое отделение, худшим же — в реанимацию. Однако опасность грозит и ярым приверженцам поста. Если человек начинает фанатично поститься, то это приводит недостатку углеводов, снижению уровня глюкозы до критических показателей, что, в свою очередь, обеспечит голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому. Чтобы этого избежать, необходимо при первых симптомах — головокружении, повышенном потоотделении, тошноте, голоде, заторможенной речи, раздражительности и мышечных судорогах — обратиться к врачу.