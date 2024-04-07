07 апреля 2024

Врач раскрыла, почему нельзя прекращать соблюдать пост

Резкое прерывание поста опасно для поджелудочной железы
© Служба новостей «URA.RU»
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Если фанатично относиться к посту, то мозг начнет голодать, что приведет к гипогликемической коме Фото:

Для поджелудочной железы очень опасно резко прекращать соблюдать пост и начинать потреблять тяжелую, жирную пищу. Об этом сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.

«Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация — прямой путь к уничтожению поджелудочной железы», — рассказала Малиновская РИА Новости.

По ее словам, лучшим исходом такого действия будет попадание в хирургическое отделение, худшим же — в реанимацию. Однако опасность грозит и ярым приверженцам поста.

Если человек начинает фанатично поститься, то это приводит недостатку углеводов, снижению уровня глюкозы до критических показателей, что, в свою очередь, обеспечит голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому. Чтобы этого избежать, необходимо при первых симптомах — головокружении, повышенном потоотделении, тошноте, голоде, заторможенной речи, раздражительности и мышечных судорогах — обратиться к врачу.

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Для поджелудочной железы очень опасно резко прекращать соблюдать пост и начинать потреблять тяжелую, жирную пищу. Об этом сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская. «Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация — прямой путь к уничтожению поджелудочной железы», — рассказала Малиновская РИА Новости. По ее словам, лучшим исходом такого действия будет попадание в хирургическое отделение, худшим же — в реанимацию. Однако опасность грозит и ярым приверженцам поста. Если человек начинает фанатично поститься, то это приводит недостатку углеводов, снижению уровня глюкозы до критических показателей, что, в свою очередь, обеспечит голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому. Чтобы этого избежать, необходимо при первых симптомах — головокружении, повышенном потоотделении, тошноте, голоде, заторможенной речи, раздражительности и мышечных судорогах — обратиться к врачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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