В Перми организаторы отменили концерт скандальной группы «Полматери»

Пермский концерт музыкальной группы «Полматери» отменили. Организаторы говорят, что выступление коллектива, на который неоднократно жаловались общественники, перенесли, но новую дату не сообщают.
«К сожалению, по независящим от артиста, организатора и площадки причинам, концерт будет перенесен на новую дату. Все билеты действительны, ничего менять не нужно», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, выступление музыкантов должно было состояться 10 апреля. До этого концерты коллектива отменяли после протестов в Новосибирске и Туле. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявлял, что в текстах «Полматери» «в большом объеме присутствует ненормативная лексика, насаждается и пропагандируется потребление наркотиков, аморальное поведение, сексуальная распущенность, содержатся призывы к суициду».
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Пермский концерт музыкальной группы «Полматери» отменили. Организаторы говорят, что выступление коллектива, на который неоднократно жаловались общественники, перенесли, но новую дату не сообщают. «К сожалению, по независящим от артиста, организатора и площадки причинам, концерт будет перенесен на новую дату. Все билеты действительны, ничего менять не нужно», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, выступление музыкантов должно было состояться 10 апреля. До этого концерты коллектива отменяли после протестов в Новосибирске и Туле. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявлял, что в текстах «Полматери» «в большом объеме присутствует ненормативная лексика, насаждается и пропагандируется потребление наркотиков, аморальное поведение, сексуальная распущенность, содержатся призывы к суициду».