В Перми пройдет концерт скандальной группы «Полматери»

Группа «Полматери» анонсировала на апрель концерт в Перми

17 января 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

«Полматери» представит акустическую программу Фото: Виталий Страхов © URA.RU Молодежная группа «Полматери» намерена выступить в Перми. Ранее концерт коллектива после протестов общественников отменяли в Новосибирске и Туле. Против песен группы активно выступает омбудсмен Ярославской области Михаил Крупин. В Перми «Полматери» анонсировали шоу на апрель. «„Полматери“ в Перми 10 апреля. Пройдет элитный акустический концерт! Прочувствуйте всю эстетику вашего любимого джаз бэнда!» — говорится в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Пермь — один из почти 30 городов большого российского тура группы. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин потребовал у силовиков не допустить выступления коллектива, который запланирован на март. В Telegram он заявил, что в текстах «Полматери» «в большом объеме присутствует ненормативная лексика, насаждается и пропагандируется потребление наркотиков, аморальное поведение, сексуальная распущенность, содержатся призывы к суициду». При этом возрастной ценз на шоу указан «12+». В конце 2022 года после протестов активистов «Союза отцов» концерт «Полматери» пришлось отменить в Новосибирске, в феврале 2023 года шоу было также сорвано в Туле из-за недовольства активистов и местного детского омбудсмена.

Молодежная группа «Полматери» намерена выступить в Перми. Ранее концерт коллектива после протестов общественников отменяли в Новосибирске и Туле. Против песен группы активно выступает омбудсмен Ярославской области Михаил Крупин. В Перми «Полматери» анонсировали шоу на апрель. «„Полматери“ в Перми 10 апреля. Пройдет элитный акустический концерт! Прочувствуйте всю эстетику вашего любимого джаз бэнда!» — говорится в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Пермь — один из почти 30 городов большого российского тура группы. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин потребовал у силовиков не допустить выступления коллектива, который запланирован на март. В Telegram он заявил, что в текстах «Полматери» «в большом объеме присутствует ненормативная лексика, насаждается и пропагандируется потребление наркотиков, аморальное поведение, сексуальная распущенность, содержатся призывы к суициду». При этом возрастной ценз на шоу указан «12+». В конце 2022 года после протестов активистов «Союза отцов» концерт «Полматери» пришлось отменить в Новосибирске, в феврале 2023 года шоу было также сорвано в Туле из-за недовольства активистов и местного детского омбудсмена.