В Златоусте садоводов призвали готовиться к эвакуации

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Паводок. Челябинская область, лошадь, конная повозка, телега, паводок, наводнение
Садоводов Златоуста призвали готовиться к эвакуации Фото:

В Златоусте (Челябинская область) садоводов призвали быть готовыми к эвакуации из-за паводка. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации отметили, что мера связана с увеличением притока воды в Айское водохранилище. «Владельцам участков в СНТ „Приайский №14“ следует подготовиться к возможному подтоплению. Стоит вывезти с дач домашних животных, строительный материал, технику и ценные вещи», — сообщает городской канал «Златоуст_NEWS».

Сейчас гидрологическая обстановка в Златоустовском городском округе стабильная. Сброс воды осуществляется в соответствии с графиком. Ситуация находится под контролем, ведется круглосуточный мониторинг.

Из-за весеннего половодья 7 апреля в Челябинской области были подтоплены 66 жилых домов и 11 дорог. Режим ЧС ввели на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Карталинском, Троицком, Уйском, Увельском и Чесменском районах, а также в Миассе и Коркино.

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В Златоусте (Челябинская область) садоводов призвали быть готовыми к эвакуации из-за паводка. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе мэрии. В горадминистрации отметили, что мера связана с увеличением притока воды в Айское водохранилище. «Владельцам участков в СНТ „Приайский №14“ следует подготовиться к возможному подтоплению. Стоит вывезти с дач домашних животных, строительный материал, технику и ценные вещи», — сообщает городской канал «Златоуст_NEWS». Сейчас гидрологическая обстановка в Златоустовском городском округе стабильная. Сброс воды осуществляется в соответствии с графиком. Ситуация находится под контролем, ведется круглосуточный мониторинг. Из-за весеннего половодья 7 апреля в Челябинской области были подтоплены 66 жилых домов и 11 дорог. Режим ЧС ввели на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Карталинском, Троицком, Уйском, Увельском и Чесменском районах, а также в Миассе и Коркино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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