В Златоусте садоводов призвали готовиться к эвакуации

Садоводов Златоуста призвали готовиться к эвакуации Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) садоводов призвали быть готовыми к эвакуации из-за паводка. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации отметили, что мера связана с увеличением притока воды в Айское водохранилище. «Владельцам участков в СНТ „Приайский №14“ следует подготовиться к возможному подтоплению. Стоит вывезти с дач домашних животных, строительный материал, технику и ценные вещи», — сообщает городской канал «Златоуст_NEWS».

Сейчас гидрологическая обстановка в Златоустовском городском округе стабильная. Сброс воды осуществляется в соответствии с графиком. Ситуация находится под контролем, ведется круглосуточный мониторинг.

Из-за весеннего половодья 7 апреля в Челябинской области были подтоплены 66 жилых домов и 11 дорог. Режим ЧС ввели на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Карталинском, Троицком, Уйском, Увельском и Чесменском районах, а также в Миассе и Коркино.