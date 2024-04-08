Челябинец расстрелял таксиста из-за спора во время поездки

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Мужчина выстрелил таксисту в голову из травматического пистолета Фото:

В Челябинске местный житель выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета из-за начавшегося во время поездки спора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, после выстрела пассажир попытался скрыться, но был оперативно задержан.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Вскоре подозреваемый был задержан полицейскими по месту проживания. Травматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции в ходе обыска по месту его жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

Разрешение на оружие у задержанного имелось. Но за нарушение правил его ношения в отношении мужчины возбуждено административное производство по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ.

«Проверка по совершенному противоправному деянию продолжается. Решается вопрос о квалификации деяния и принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе УМВД Челябинска.

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В Челябинске местный житель выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета из-за начавшегося во время поездки спора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, после выстрела пассажир попытался скрыться, но был оперативно задержан. «В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Вскоре подозреваемый был задержан полицейскими по месту проживания. Травматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции в ходе обыска по месту его жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции. Разрешение на оружие у задержанного имелось. Но за нарушение правил его ношения в отношении мужчины возбуждено административное производство по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ. «Проверка по совершенному противоправному деянию продолжается. Решается вопрос о квалификации деяния и принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе УМВД Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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