Челябинец расстрелял таксиста из-за спора во время поездки

Мужчина выстрелил таксисту в голову из травматического пистолета Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске местный житель выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета из-за начавшегося во время поездки спора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, после выстрела пассажир попытался скрыться, но был оперативно задержан.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Вскоре подозреваемый был задержан полицейскими по месту проживания. Травматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции в ходе обыска по месту его жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

Разрешение на оружие у задержанного имелось. Но за нарушение правил его ношения в отношении мужчины возбуждено административное производство по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ.

«Проверка по совершенному противоправному деянию продолжается. Решается вопрос о квалификации деяния и принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе УМВД Челябинска.