Челябинец расстрелял таксиста из-за спора во время поездки

В Челябинске местный житель выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета из-за начавшегося во время поездки спора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, после выстрела пассажир попытался скрыться, но был оперативно задержан.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Вскоре подозреваемый был задержан полицейскими по месту проживания. Травматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции в ходе обыска по месту его жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.
Разрешение на оружие у задержанного имелось. Но за нарушение правил его ношения в отношении мужчины возбуждено административное производство по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ.
«Проверка по совершенному противоправному деянию продолжается. Решается вопрос о квалификации деяния и принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе УМВД Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!