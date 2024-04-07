Полиция ХМАО раскрыла детали операции по поимке киллера, убившего бизнесмена на глазах у семьи. Видео

Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Сургуте был задержан по горячим следам

08 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Убийцу нашли и задержали за сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подозреваемого в убийстве бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте задержали по горячим следам. Информация об этом была опубликована в tg-канале представителя МВД России Ирины Волк. «Мои коллеги из ХМАО-Югры по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя из Сургута. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и на следующий день задержали его. По месту жительства фигуранта и у его родственников проведены обыски», — указано в посте. Убийство произошло 4 апреля, а задержание подозреваемого — 5 апреля. Сегодня предполагаемому убийце должны избрать меру пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что заказчика убийства предпринимателя в Сургуте отправили под арест на два месяца. По исполнителю судебного заседание по избранию меры пресечения еще не проводили. Видео: tg-канал Ирина Волк Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемого в убийстве бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте задержали по горячим следам. Информация об этом была опубликована в tg-канале представителя МВД России Ирины Волк. «Мои коллеги из ХМАО-Югры по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя из Сургута. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и на следующий день задержали его. По месту жительства фигуранта и у его родственников проведены обыски», — указано в посте. Убийство произошло 4 апреля, а задержание подозреваемого — 5 апреля. Сегодня предполагаемому убийце должны избрать меру пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что заказчика убийства предпринимателя в Сургуте отправили под арест на два месяца. По исполнителю судебного заседание по избранию меры пресечения еще не проводили. Видео: tg-канал Ирина Волк