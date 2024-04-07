Подозреваемого в убийстве бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте задержали по горячим следам. Информация об этом была опубликована в tg-канале представителя МВД России Ирины Волк.
«Мои коллеги из ХМАО-Югры по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя из Сургута. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и на следующий день задержали его. По месту жительства фигуранта и у его родственников проведены обыски», — указано в посте.
Убийство произошло 4 апреля, а задержание подозреваемого — 5 апреля. Сегодня предполагаемому убийце должны избрать меру пресечения.
Ранее URA.RU сообщало, что заказчика убийства предпринимателя в Сургуте отправили под арест на два месяца. По исполнителю судебного заседание по избранию меры пресечения еще не проводили.
Видео: tg-канал
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