Экс-президента Украины высмеяли за грандиозные планы в годы правления

Депутат Говырин: Кучма ничего не делал для Украины

08 апреля 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Леонид Кучма ничего не делал для решения проблем на Украине, заявил Алексей Говырин Фото: Sergii KharchenkoZUMA Wire/ТАСС Бывший украинский президент Леонид Кучма мечтал, чтобы весь мир знал, что есть такая страна — Украина, и она действительно «отличилась». Об это заявил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). «Украина действительно „отличилась“ — нацистская шайка с просроченным президентом из сериала, который всерьез заявляет, что готов воевать до последнего украинца», — сказал Говырин РИА Новости. Он также отметил мечты Кучмы о том, чтобы на Украину привезли колбасу из Европы, а также о том чтобы в стране победил здравый смысл, «который не победил». По словам Говырина, Кучма всегда критиковал государственный аппарат своей страны. При этом он ничего не делал для решения проблем, заключил депутат. Ранее Кучма заявил, что Киев лишился брата, отвечая на высказывание журналиста японского издания Kyodo о том, что русских и украинцев считают братскими народами. По его словам, между братьями бывает неприязнь и даже ненависть и добавил, что когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство. Кучма сказал, что Киев стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой, что сегодня «звучит как абсурд», передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший украинский президент Леонид Кучма мечтал, чтобы весь мир знал, что есть такая страна — Украина, и она действительно «отличилась». Об это заявил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). «Украина действительно „отличилась“ — нацистская шайка с просроченным президентом из сериала, который всерьез заявляет, что готов воевать до последнего украинца», — сказал Говырин РИА Новости. Он также отметил мечты Кучмы о том, чтобы на Украину привезли колбасу из Европы, а также о том чтобы в стране победил здравый смысл, «который не победил». По словам Говырина, Кучма всегда критиковал государственный аппарат своей страны. При этом он ничего не делал для решения проблем, заключил депутат. Ранее Кучма заявил, что Киев лишился брата, отвечая на высказывание журналиста японского издания Kyodo о том, что русских и украинцев считают братскими народами. По его словам, между братьями бывает неприязнь и даже ненависть и добавил, что когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство. Кучма сказал, что Киев стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой, что сегодня «звучит как абсурд», передает MK.RU.