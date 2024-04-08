Полиция заинтересовалась таксистом в ХМАО, которого обвинили в нападении на пассажирку. Видео

Жительница Сургута обвинила таксиста в нападении и оскорблении

09 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Таксист назвал жительницу Сургута нацисткой Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Сургуте полиция проверяет таксиста, которого местная жительница обвинила в нападении и оскорблении после замечания. Об этом URA.RU рассказала сама сургутянка Оксана М (женщина попросила не упоминать фамилию). «Я вызвала такси. Машина приехала, но водитель остановился значительно дальше, чем я указала. Когда я подошла к машине, то уже должна была за ожидание. Я сделала замечание водителю. После этого он начал вести себя агрессивно. Сначала набросился на меня, но я отбила руки. После этого попытался вытащить меня из машины, но заблокировала двери, и он не смог этого сделать. Я уже написала заявление в полицию. Началась проверка», — сообщила собеседница. После того, как избавиться от пассажирки не удалось, водитель отказался ехать по маршруту и сообщил, что машина сломалась. Пассажирка вызвала другую машину. «Пока я ждала другую машину, водитель не переставал меня оскорблять. Называл нацисткой и внучкой Гитлера. Говорил, что я назвала его „черным“ хотя такого не было. Надеюсь полиция разберется», — добавила собеседница. В полиции журналисту URA.RU подтвердили информацию о поступившем обращении. «По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что таксисты «Яндекс.Go» отказались вести онкобольную из ХМАО в больницу. Жительница Нефтеюганска уверяет, что двое таксистов отменили заказ, когда узнали, что нужно вести больную. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте полиция проверяет таксиста, которого местная жительница обвинила в нападении и оскорблении после замечания. Об этом URA.RU рассказала сама сургутянка Оксана М (женщина попросила не упоминать фамилию). «Я вызвала такси. Машина приехала, но водитель остановился значительно дальше, чем я указала. Когда я подошла к машине, то уже должна была за ожидание. Я сделала замечание водителю. После этого он начал вести себя агрессивно. Сначала набросился на меня, но я отбила руки. После этого попытался вытащить меня из машины, но заблокировала двери, и он не смог этого сделать. Я уже написала заявление в полицию. Началась проверка», — сообщила собеседница. После того, как избавиться от пассажирки не удалось, водитель отказался ехать по маршруту и сообщил, что машина сломалась. Пассажирка вызвала другую машину. «Пока я ждала другую машину, водитель не переставал меня оскорблять. Называл нацисткой и внучкой Гитлера. Говорил, что я назвала его „черным“ хотя такого не было. Надеюсь полиция разберется», — добавила собеседница. В полиции журналисту URA.RU подтвердили информацию о поступившем обращении. «По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что таксисты «Яндекс.Go» отказались вести онкобольную из ХМАО в больницу. Жительница Нефтеюганска уверяет, что двое таксистов отменили заказ, когда узнали, что нужно вести больную.