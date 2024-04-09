Челябинцы подали семь тысяч заявлений о льготах по налогам на имущество

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Челябинцы подали тысячи заявлений на получение налоговых льгот Фото:

Жители Челябинской области подали семь тысяч заявлений для получения льгот по имущественным налогам. Как рассказали в пресс-службе управления ФНС по региону, документы касаются налогового периода 2023 года.

«С начала года от граждан в налоговые органы региона поступило семь тысяч заявлений о применении налоговых льгот по имущественным налогам. Количество случаев, когда для предоставления налоговой льготы владельцу имущества необходимо направить заявление, ежегодно снижается», — сообщили в управлении.

Причиной для сокращения стало распространение беззаявительного порядка начисления льгот. Подобный формат действует в отношении пенсионеров, инвалидов, предпенсионеров, владельцев хозяйственных построек площадью не более 50 кв метров и некоторых других категорий. При этом тем, кто в предыдущие годы заявил о льготе, повторно подтверждать преференцию не требуется.

Льготы можно получить по налогам на имущество, транспортному и земельному. Подать заявление можно как в многофункциональном центре и офисе налоговой инспекции, так и через портал «Госуслуги».

В налоговой инспекции уточнили, что льготы могут получить также юрлица. Если организация может рассчитывать на льготу по транспортному и земельному налогам, ей следует подать заявление и подтверждающие документы. Представить документ можно лично, посетив налоговый орган, по почте, либо в электронном виде.

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Жители Челябинской области подали семь тысяч заявлений для получения льгот по имущественным налогам. Как рассказали в пресс-службе управления ФНС по региону, документы касаются налогового периода 2023 года. «С начала года от граждан в налоговые органы региона поступило семь тысяч заявлений о применении налоговых льгот по имущественным налогам. Количество случаев, когда для предоставления налоговой льготы владельцу имущества необходимо направить заявление, ежегодно снижается», — сообщили в управлении. Причиной для сокращения стало распространение беззаявительного порядка начисления льгот. Подобный формат действует в отношении пенсионеров, инвалидов, предпенсионеров, владельцев хозяйственных построек площадью не более 50 кв метров и некоторых других категорий. При этом тем, кто в предыдущие годы заявил о льготе, повторно подтверждать преференцию не требуется. Льготы можно получить по налогам на имущество, транспортному и земельному. Подать заявление можно как в многофункциональном центре и офисе налоговой инспекции, так и через портал «Госуслуги». В налоговой инспекции уточнили, что льготы могут получить также юрлица. Если организация может рассчитывать на льготу по транспортному и земельному налогам, ей следует подать заявление и подтверждающие документы. Представить документ можно лично, посетив налоговый орган, по почте, либо в электронном виде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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