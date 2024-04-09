Челябинцы подали семь тысяч заявлений о льготах по налогам на имущество

09 апреля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Челябинцы подали тысячи заявлений на получение налоговых льгот Фото: Александр Кадников © URA.RU Жители Челябинской области подали семь тысяч заявлений для получения льгот по имущественным налогам. Как рассказали в пресс-службе управления ФНС по региону, документы касаются налогового периода 2023 года. «С начала года от граждан в налоговые органы региона поступило семь тысяч заявлений о применении налоговых льгот по имущественным налогам. Количество случаев, когда для предоставления налоговой льготы владельцу имущества необходимо направить заявление, ежегодно снижается», — сообщили в управлении. Причиной для сокращения стало распространение беззаявительного порядка начисления льгот. Подобный формат действует в отношении пенсионеров, инвалидов, предпенсионеров, владельцев хозяйственных построек площадью не более 50 кв метров и некоторых других категорий. При этом тем, кто в предыдущие годы заявил о льготе, повторно подтверждать преференцию не требуется. Льготы можно получить по налогам на имущество, транспортному и земельному. Подать заявление можно как в многофункциональном центре и офисе налоговой инспекции, так и через портал «Госуслуги». В налоговой инспекции уточнили, что льготы могут получить также юрлица. Если организация может рассчитывать на льготу по транспортному и земельному налогам, ей следует подать заявление и подтверждающие документы. Представить документ можно лично, посетив налоговый орган, по почте, либо в электронном виде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области подали семь тысяч заявлений для получения льгот по имущественным налогам. Как рассказали в пресс-службе управления ФНС по региону, документы касаются налогового периода 2023 года. «С начала года от граждан в налоговые органы региона поступило семь тысяч заявлений о применении налоговых льгот по имущественным налогам. Количество случаев, когда для предоставления налоговой льготы владельцу имущества необходимо направить заявление, ежегодно снижается», — сообщили в управлении. Причиной для сокращения стало распространение беззаявительного порядка начисления льгот. Подобный формат действует в отношении пенсионеров, инвалидов, предпенсионеров, владельцев хозяйственных построек площадью не более 50 кв метров и некоторых других категорий. При этом тем, кто в предыдущие годы заявил о льготе, повторно подтверждать преференцию не требуется. Льготы можно получить по налогам на имущество, транспортному и земельному. Подать заявление можно как в многофункциональном центре и офисе налоговой инспекции, так и через портал «Госуслуги». В налоговой инспекции уточнили, что льготы могут получить также юрлица. Если организация может рассчитывать на льготу по транспортному и земельному налогам, ей следует подать заявление и подтверждающие документы. Представить документ можно лично, посетив налоговый орган, по почте, либо в электронном виде.