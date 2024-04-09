В Перми за 193 млн рублей отреставрируют один из корпусов ПГНИУ

В Перми отреставрируют здание учебного корпуса №2 ПГНИУ, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена контракта составляет около 193 миллионов рублей, указано на портале госзакупок.
«Объект закупки: ремонт, реставрация и приспособление для использования объекта культурного наследия регионального значения „Здание, где в Пермском университете работали выдающиеся ученые: Вериго, Генкель, Сюзев, Шмидт, Заварзин, Орлов, Беклемишев, Преображенский, Парин и другие“, по адресу: Пермь, улица Генкеля, 7 (здание учебного корпуса №2). Начальная цена контракта: 192 875 730 рублей», — указано на портале.
Согласно техническому заданию, источником финансирования является бюджет Пермского края. В требованиях к подрядчику сказано, что он должен реставрировать и воссоздать основание, фундамент, кладку, конструкции и детали из естественного и искусственного камней.
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В Перми отреставрируют здание учебного корпуса №2 ПГНИУ, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена контракта составляет около 193 миллионов рублей, указано на портале госзакупок. «Объект закупки: ремонт, реставрация и приспособление для использования объекта культурного наследия регионального значения „Здание, где в Пермском университете работали выдающиеся ученые: Вериго, Генкель, Сюзев, Шмидт, Заварзин, Орлов, Беклемишев, Преображенский, Парин и другие“, по адресу: Пермь, улица Генкеля, 7 (здание учебного корпуса №2). Начальная цена контракта: 192 875 730 рублей», — указано на портале. Согласно техническому заданию, источником финансирования является бюджет Пермского края. В требованиях к подрядчику сказано, что он должен реставрировать и воссоздать основание, фундамент, кладку, конструкции и детали из естественного и искусственного камней.