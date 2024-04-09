На челябинских автотрассах серьезных проблем из-за паводка не ждут

10 апреля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Владимир Муравьев заявил, что угроз подтопления федеральных дорог в Челябинской области нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года На федеральных дорогах в Челябинской области проблем, связанных с паводком, не ожидается. Об этом 10 апреля корреспонденту URA.RU заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Все подрядные организации, задействованные на содержании федеральных дорог, имеют полный набор сил и средств как для предотвращения угроз, связанных с паводком, так и для ликвидации его последствий. В случае необходимости помощи региональным дорожникам ФКУ Упрдор „Южный Урал“ реагирует и принимает все необходимые действия для минимизации последствий стихии», — заявил Муравьев. Муравьев отметил, что, несмотря на большое количество осадков, выпавших в зимний период, паводковых явлений, которые превышают среднестатистические показатели и могли бы угрожать федеральным трассам, не ожидается. Благоприятный прогноз касается и горнозаводской зоны, в том числе примыкающей к федеральной трассе М-5. Тем не менее уровень воды в реках и ситуация на дорогах мониторится постоянно. По состоянию на 10 апреля режим ЧС отменен в Варненском, Чебаркульском, брединском районах и Троицке. Режим сохраняется в Кизильском и Нагайбакском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральных дорогах в Челябинской области проблем, связанных с паводком, не ожидается. Об этом 10 апреля корреспонденту URA.RU заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Все подрядные организации, задействованные на содержании федеральных дорог, имеют полный набор сил и средств как для предотвращения угроз, связанных с паводком, так и для ликвидации его последствий. В случае необходимости помощи региональным дорожникам ФКУ Упрдор „Южный Урал“ реагирует и принимает все необходимые действия для минимизации последствий стихии», — заявил Муравьев. Муравьев отметил, что, несмотря на большое количество осадков, выпавших в зимний период, паводковых явлений, которые превышают среднестатистические показатели и могли бы угрожать федеральным трассам, не ожидается. Благоприятный прогноз касается и горнозаводской зоны, в том числе примыкающей к федеральной трассе М-5. Тем не менее уровень воды в реках и ситуация на дорогах мониторится постоянно. По состоянию на 10 апреля режим ЧС отменен в Варненском, Чебаркульском, брединском районах и Троицке. Режим сохраняется в Кизильском и Нагайбакском районах.