На челябинских автотрассах серьезных проблем из-за паводка не ждут

На федеральных дорогах в Челябинской области проблем, связанных с паводком, не ожидается. Об этом 10 апреля корреспонденту URA.RU заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«Все подрядные организации, задействованные на содержании федеральных дорог, имеют полный набор сил и средств как для предотвращения угроз, связанных с паводком, так и для ликвидации его последствий. В случае необходимости помощи региональным дорожникам ФКУ Упрдор „Южный Урал“ реагирует и принимает все необходимые действия для минимизации последствий стихии», — заявил Муравьев.
Муравьев отметил, что, несмотря на большое количество осадков, выпавших в зимний период, паводковых явлений, которые превышают среднестатистические показатели и могли бы угрожать федеральным трассам, не ожидается. Благоприятный прогноз касается и горнозаводской зоны, в том числе примыкающей к федеральной трассе М-5. Тем не менее уровень воды в реках и ситуация на дорогах мониторится постоянно.
По состоянию на 10 апреля режим ЧС отменен в Варненском, Чебаркульском, брединском районах и Троицке. Режим сохраняется в Кизильском и Нагайбакском районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!