09 апреля 2024

На челябинских автотрассах серьезных проблем из-за паводка не ждут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, муравьев владимир
Владимир Муравьев заявил, что угроз подтопления федеральных дорог в Челябинской области нет Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

На федеральных дорогах в Челябинской области проблем, связанных с паводком, не ожидается. Об этом 10 апреля корреспонденту URA.RU заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Все подрядные организации, задействованные на содержании федеральных дорог, имеют полный набор сил и средств как для предотвращения угроз, связанных с паводком, так и для ликвидации его последствий. В случае необходимости помощи региональным дорожникам ФКУ Упрдор „Южный Урал“ реагирует и принимает все необходимые действия для минимизации последствий стихии», — заявил Муравьев.

Муравьев отметил, что, несмотря на большое количество осадков, выпавших в зимний период, паводковых явлений, которые превышают среднестатистические показатели и могли бы угрожать федеральным трассам, не ожидается. Благоприятный прогноз касается и горнозаводской зоны, в том числе примыкающей к федеральной трассе М-5. Тем не менее уровень воды в реках и ситуация на дорогах мониторится постоянно.

По состоянию на 10 апреля режим ЧС отменен в Варненском, Чебаркульском, брединском районах и Троицке. Режим сохраняется в Кизильском и Нагайбакском районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральных дорогах в Челябинской области проблем, связанных с паводком, не ожидается. Об этом 10 апреля корреспонденту URA.RU заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Все подрядные организации, задействованные на содержании федеральных дорог, имеют полный набор сил и средств как для предотвращения угроз, связанных с паводком, так и для ликвидации его последствий. В случае необходимости помощи региональным дорожникам ФКУ Упрдор „Южный Урал“ реагирует и принимает все необходимые действия для минимизации последствий стихии», — заявил Муравьев. Муравьев отметил, что, несмотря на большое количество осадков, выпавших в зимний период, паводковых явлений, которые превышают среднестатистические показатели и могли бы угрожать федеральным трассам, не ожидается. Благоприятный прогноз касается и горнозаводской зоны, в том числе примыкающей к федеральной трассе М-5. Тем не менее уровень воды в реках и ситуация на дорогах мониторится постоянно. По состоянию на 10 апреля режим ЧС отменен в Варненском, Чебаркульском, брединском районах и Троицке. Режим сохраняется в Кизильском и Нагайбакском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...