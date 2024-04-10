В Екатеринбурге иномарка снесла машину Росгвардии. Видео

10 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Авария обошлась без пострадавших Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбурге днем 10 апреля на перекрестке улиц Крауля — Токарей водитель автомобиля Renault Logan въехал в машину Росгвардии. Видео с ДТП публикует telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии. «Фееричный влет в машину Росгвардии. Перекресток Крауля — Токарей», — сказано в сообщении. Авария обошлась без пострадавших. На участке образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там попросили обратиться в Росгвардию. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 10 апреля на перекрестке улиц Крауля — Токарей водитель автомобиля Renault Logan въехал в машину Росгвардии. Видео с ДТП публикует telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии. «Фееричный влет в машину Росгвардии. Перекресток Крауля — Токарей», — сказано в сообщении. Авария обошлась без пострадавших. На участке образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там попросили обратиться в Росгвардию. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.