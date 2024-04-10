В Екатеринбурге иномарка снесла машину Росгвардии. Видео

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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, росгвардия
Авария обошлась без пострадавших Фото:

В Екатеринбурге днем 10 апреля на перекрестке улиц Крауля — Токарей водитель автомобиля Renault Logan въехал в машину Росгвардии. Видео с ДТП публикует telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии.

«Фееричный влет в машину Росгвардии. Перекресток Крауля — Токарей», — сказано в сообщении. Авария обошлась без пострадавших. На участке образовалась пробка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там попросили обратиться в Росгвардию. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.

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В Екатеринбурге днем 10 апреля на перекрестке улиц Крауля — Токарей водитель автомобиля Renault Logan въехал в машину Росгвардии. Видео с ДТП публикует telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии. «Фееричный влет в машину Росгвардии. Перекресток Крауля — Токарей», — сказано в сообщении. Авария обошлась без пострадавших. На участке образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там попросили обратиться в Росгвардию. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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