10 апреля 2024

Челябинская прокуратура проконтролировала строительство ФАПов в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Прокуратура совместно с местными властями контролирует строительство новых ФАПов в регионе Фото:

В Челябинской области прокуратура совместно с местными властями проконтролировала строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сейчас в области завершены работы по возведению 34 ФАПов.

«В результате консолидированных мер, принятых надзорным ведомством совместно с органами исполнительной власти субъекта, удалось добиться возведения 34 фельдшерско-акушерских пунктов, на которые выданы разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензии на осуществление медицинской деятельности. В настоящее время на контроле органов прокуратуры остаются вопросы, связанные с завершением мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к этим пунктам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что на контроль за строительством ФАПов для получения жителями области своевременной медпомощи неоднократно указывал заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев. Эти вопросы в числе прочих обсуждались с губернатором региона Алексеем Текслером.

На начало года оставалось незавершенным строительство девяти из 34 ФАПов. В связи с этим была проанализирована работа областных министерств строительства и здравоохранения, а также казенного учреждения «Челябоблинвестстрой». Из-за просчетов в работе прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора региона, которое было удовлетворено. В результате принятых мер все пункты были сданы в эксплуатацию.

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В Челябинской области прокуратура совместно с местными властями проконтролировала строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сейчас в области завершены работы по возведению 34 ФАПов. «В результате консолидированных мер, принятых надзорным ведомством совместно с органами исполнительной власти субъекта, удалось добиться возведения 34 фельдшерско-акушерских пунктов, на которые выданы разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензии на осуществление медицинской деятельности. В настоящее время на контроле органов прокуратуры остаются вопросы, связанные с завершением мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к этим пунктам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что на контроль за строительством ФАПов для получения жителями области своевременной медпомощи неоднократно указывал заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев. Эти вопросы в числе прочих обсуждались с губернатором региона Алексеем Текслером. На начало года оставалось незавершенным строительство девяти из 34 ФАПов. В связи с этим была проанализирована работа областных министерств строительства и здравоохранения, а также казенного учреждения «Челябоблинвестстрой». Из-за просчетов в работе прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора региона, которое было удовлетворено. В результате принятых мер все пункты были сданы в эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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