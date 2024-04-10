Челябинская прокуратура проконтролировала строительство ФАПов в регионе

11 апреля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Прокуратура совместно с местными властями контролирует строительство новых ФАПов в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области прокуратура совместно с местными властями проконтролировала строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сейчас в области завершены работы по возведению 34 ФАПов. «В результате консолидированных мер, принятых надзорным ведомством совместно с органами исполнительной власти субъекта, удалось добиться возведения 34 фельдшерско-акушерских пунктов, на которые выданы разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензии на осуществление медицинской деятельности. В настоящее время на контроле органов прокуратуры остаются вопросы, связанные с завершением мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к этим пунктам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что на контроль за строительством ФАПов для получения жителями области своевременной медпомощи неоднократно указывал заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев. Эти вопросы в числе прочих обсуждались с губернатором региона Алексеем Текслером. На начало года оставалось незавершенным строительство девяти из 34 ФАПов. В связи с этим была проанализирована работа областных министерств строительства и здравоохранения, а также казенного учреждения «Челябоблинвестстрой». Из-за просчетов в работе прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора региона, которое было удовлетворено. В результате принятых мер все пункты были сданы в эксплуатацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области прокуратура совместно с местными властями проконтролировала строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сейчас в области завершены работы по возведению 34 ФАПов. «В результате консолидированных мер, принятых надзорным ведомством совместно с органами исполнительной власти субъекта, удалось добиться возведения 34 фельдшерско-акушерских пунктов, на которые выданы разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензии на осуществление медицинской деятельности. В настоящее время на контроле органов прокуратуры остаются вопросы, связанные с завершением мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к этим пунктам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что на контроль за строительством ФАПов для получения жителями области своевременной медпомощи неоднократно указывал заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев. Эти вопросы в числе прочих обсуждались с губернатором региона Алексеем Текслером. На начало года оставалось незавершенным строительство девяти из 34 ФАПов. В связи с этим была проанализирована работа областных министерств строительства и здравоохранения, а также казенного учреждения «Челябоблинвестстрой». Из-за просчетов в работе прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора региона, которое было удовлетворено. В результате принятых мер все пункты были сданы в эксплуатацию.