В ХМАО вынесли приговор мужчине, который подкупил сотрудника колонии

Сургутский городской суд приговорил к шести годам колонии особого режима осужденного, который давал взятки сотрудникам колонии. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщается в картотеке. Мужчину признали виновным в трех эпизодах преступлений, предусмотренных уголовным кодексом.
Осужденный, находясь в местах лишения свободы перевел на банковскую карту сотрудника учреждения 97 тысяч рублей за SIM-карты, игральные карты, сотовый телефон и зарядное устройство. В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что не давал взяток и не получал никаких предметов.
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