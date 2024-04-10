В ХМАО вынесли приговор мужчине, который подкупил сотрудника колонии

11 апреля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Югорчанин получил шесть лет колонии за взятку сотруднику исправительного учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутский городской суд приговорил к шести годам колонии особого режима осужденного, который давал взятки сотрудникам колонии. Об этом сообщается в картотеке суда. «Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщается в картотеке. Мужчину признали виновным в трех эпизодах преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Осужденный, находясь в местах лишения свободы перевел на банковскую карту сотрудника учреждения 97 тысяч рублей за SIM-карты, игральные карты, сотовый телефон и зарядное устройство. В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что не давал взяток и не получал никаких предметов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутский городской суд приговорил к шести годам колонии особого режима осужденного, который давал взятки сотрудникам колонии. Об этом сообщается в картотеке суда. «Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщается в картотеке. Мужчину признали виновным в трех эпизодах преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Осужденный, находясь в местах лишения свободы перевел на банковскую карту сотрудника учреждения 97 тысяч рублей за SIM-карты, игральные карты, сотовый телефон и зарядное устройство. В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что не давал взяток и не получал никаких предметов.