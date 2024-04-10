10 апреля 2024

В ХМАО вынесли приговор мужчине, который подкупил сотрудника колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин получил шесть лет колонии за взятку сотруднику исправительного учреждения Фото:

Сургутский городской суд приговорил к шести годам колонии особого режима осужденного, который давал взятки сотрудникам колонии. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщается в картотеке. Мужчину признали виновным в трех эпизодах преступлений, предусмотренных уголовным кодексом.

Осужденный, находясь в местах лишения свободы перевел на банковскую карту сотрудника учреждения 97 тысяч рублей за SIM-карты, игральные карты, сотовый телефон и зарядное устройство. В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что не давал взяток и не получал никаких предметов.

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Сургутский городской суд приговорил к шести годам колонии особого режима осужденного, который давал взятки сотрудникам колонии. Об этом сообщается в картотеке суда. «Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщается в картотеке. Мужчину признали виновным в трех эпизодах преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Осужденный, находясь в местах лишения свободы перевел на банковскую карту сотрудника учреждения 97 тысяч рублей за SIM-карты, игральные карты, сотовый телефон и зарядное устройство. В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что не давал взяток и не получал никаких предметов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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