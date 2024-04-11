В Перми «Сбербанк» избавляется от партии компьютеров

В Перми ПАО «Сбербанк» реализует через процедуру электронных торгов партию IT-оборудования. Речь о подержанных компьютерах в количестве 40 штук. Начальная цена контракта составляет 80 тысяч рублей.
«ПАО „Сбербанк России“, процедура продажи оборудования бывшего в употреблении. Количество — 40 штук. Начальная цена — 80 тысяч рублей. Лот неделимый, самовывоз из Перми, адрес забора оборудования — улица Куйбышева, 66/1», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка».
В списке оборудования указаны компьютеры бренда Lenovo с одинаковыми характеристиками. Это оперативная память объемом в 4 гигабайта, процессор производителя AMD и жесткий диск на 500 гигабайт. Уточняется, что на всей технике имеются царапины и потертости.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми объявила конкурс на оказание услуг по утилизации электроники, среди которой есть техника Apple и Samsung. Уничтожить необходимо смартфоны планшеты, ноутбуки, принтеры и цифровой фотоаппарат.
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В Перми ПАО «Сбербанк» реализует через процедуру электронных торгов партию IT-оборудования. Речь о подержанных компьютерах в количестве 40 штук. Начальная цена контракта составляет 80 тысяч рублей. «ПАО „Сбербанк России“, процедура продажи оборудования бывшего в употреблении. Количество — 40 штук. Начальная цена — 80 тысяч рублей. Лот неделимый, самовывоз из Перми, адрес забора оборудования — улица Куйбышева, 66/1», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». В списке оборудования указаны компьютеры бренда Lenovo с одинаковыми характеристиками. Это оперативная память объемом в 4 гигабайта, процессор производителя AMD и жесткий диск на 500 гигабайт. Уточняется, что на всей технике имеются царапины и потертости. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми объявила конкурс на оказание услуг по утилизации электроники, среди которой есть техника Apple и Samsung. Уничтожить необходимо смартфоны планшеты, ноутбуки, принтеры и цифровой фотоаппарат.