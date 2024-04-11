В Перми «Сбербанк» избавляется от партии компьютеров

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Клипарт 8. Нижневартовск, клавиатура, печать, пк, компьютер
Десятки единиц компьютерной техники реализуются единым лотом Фото:

В Перми ПАО «Сбербанк» реализует через процедуру электронных торгов партию IT-оборудования. Речь о подержанных компьютерах в количестве 40 штук. Начальная цена контракта составляет 80 тысяч рублей.

«ПАО „Сбербанк России“, процедура продажи оборудования бывшего в употреблении. Количество — 40 штук. Начальная цена — 80 тысяч рублей. Лот неделимый, самовывоз из Перми, адрес забора оборудования — улица Куйбышева, 66/1», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка».

В списке оборудования указаны компьютеры бренда Lenovo с одинаковыми характеристиками. Это оперативная память объемом в 4 гигабайта, процессор производителя AMD и жесткий диск на 500 гигабайт. Уточняется, что на всей технике имеются царапины и потертости.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми объявила конкурс на оказание услуг по утилизации электроники, среди которой есть техника Apple и Samsung. Уничтожить необходимо смартфоны планшеты, ноутбуки, принтеры и цифровой фотоаппарат.

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В Перми ПАО «Сбербанк» реализует через процедуру электронных торгов партию IT-оборудования. Речь о подержанных компьютерах в количестве 40 штук. Начальная цена контракта составляет 80 тысяч рублей. «ПАО „Сбербанк России“, процедура продажи оборудования бывшего в употреблении. Количество — 40 штук. Начальная цена — 80 тысяч рублей. Лот неделимый, самовывоз из Перми, адрес забора оборудования — улица Куйбышева, 66/1», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». В списке оборудования указаны компьютеры бренда Lenovo с одинаковыми характеристиками. Это оперативная память объемом в 4 гигабайта, процессор производителя AMD и жесткий диск на 500 гигабайт. Уточняется, что на всей технике имеются царапины и потертости. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми объявила конкурс на оказание услуг по утилизации электроники, среди которой есть техника Apple и Samsung. Уничтожить необходимо смартфоны планшеты, ноутбуки, принтеры и цифровой фотоаппарат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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