В Перми «Сбербанк» избавляется от партии компьютеров

11 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Десятки единиц компьютерной техники реализуются единым лотом Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Перми ПАО «Сбербанк» реализует через процедуру электронных торгов партию IT-оборудования. Речь о подержанных компьютерах в количестве 40 штук. Начальная цена контракта составляет 80 тысяч рублей. «ПАО „Сбербанк России“, процедура продажи оборудования бывшего в употреблении. Количество — 40 штук. Начальная цена — 80 тысяч рублей. Лот неделимый, самовывоз из Перми, адрес забора оборудования — улица Куйбышева, 66/1», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». В списке оборудования указаны компьютеры бренда Lenovo с одинаковыми характеристиками. Это оперативная память объемом в 4 гигабайта, процессор производителя AMD и жесткий диск на 500 гигабайт. Уточняется, что на всей технике имеются царапины и потертости. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми объявила конкурс на оказание услуг по утилизации электроники, среди которой есть техника Apple и Samsung. Уничтожить необходимо смартфоны планшеты, ноутбуки, принтеры и цифровой фотоаппарат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми ПАО «Сбербанк» реализует через процедуру электронных торгов партию IT-оборудования. Речь о подержанных компьютерах в количестве 40 штук. Начальная цена контракта составляет 80 тысяч рублей. «ПАО „Сбербанк России“, процедура продажи оборудования бывшего в употреблении. Количество — 40 штук. Начальная цена — 80 тысяч рублей. Лот неделимый, самовывоз из Перми, адрес забора оборудования — улица Куйбышева, 66/1», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». В списке оборудования указаны компьютеры бренда Lenovo с одинаковыми характеристиками. Это оперативная память объемом в 4 гигабайта, процессор производителя AMD и жесткий диск на 500 гигабайт. Уточняется, что на всей технике имеются царапины и потертости. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми объявила конкурс на оказание услуг по утилизации электроники, среди которой есть техника Apple и Samsung. Уничтожить необходимо смартфоны планшеты, ноутбуки, принтеры и цифровой фотоаппарат.