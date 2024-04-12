Когда опубликуют списки победителей викторины «Опорный край»

Списки победителей «Опорного края» опубликуют 13 апреля на сайте викторины
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Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
Списки победителей викторины появятся 13 апреля Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Организаторы викторины «Опорный край» анонсировали публикацию уникальных номеров победителей. Список счастливчиков будет доступен 13 апреля на официальном сайте опорныйкрай.рф.

На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыграли 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов.

Розыгрыш ценных призов стартовал в киноконцертном театре «Космос». Ведущим викторины стал Леонид Якубович. Вся актуальна информация — в отдельном сюжете URA.RU.

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Организаторы викторины «Опорный край» анонсировали публикацию уникальных номеров победителей. Список счастливчиков будет доступен 13 апреля на официальном сайте опорныйкрай.рф. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыграли 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Розыгрыш ценных призов стартовал в киноконцертном театре «Космос». Ведущим викторины стал Леонид Якубович. Вся актуальна информация — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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