В челябинской психбольнице пациентов кормят на 136 рублей в день

12 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Омбудсмена региона Юлию Сударенко возмутило состояние больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской психоневрологической больнице стоимость суточного рациона пациентов составляет 136 рублей 41 копейку. Об этом 12 апреля в своем telеgram-канале заявила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «Побывала в одном из старейших медицинских учреждении региона — в Областной специализированной психоневрологической больнице №2. Условия пребывания пациентов не просто не соответствуют каким-либо нормам, а вызывают мгновенный внутренний протест — они унижают человеческое достоинство и врачей, и пациентов. Стоимость одного койко-дня на питание за 2024 год составила 136,41 рубля, одного койко-дня на лечение — 123,71 рубля», — сообщила Сударенко. По словам омбудсмена, всем помещениям больницы необходим ремонт, существует острая необходимость в замене мебели, не соблюдается норма палатной площади (не менее шести квадратных метров на человека). В туалетных комнатах пациенты лишены условий приватности, постельное белье и одежда нуждаются в замене. Сударенко уверена, что-то, что люди с психиатрическим диагнозом не способны защитить свои права, не дает права допускать их дискриминацию в виде скудного финансирования медицинских спецучреждений. «Направлю рекомендации в министерство здравоохранения Челябинской области. Надеюсь, что органы здравоохранения региона обратят внимание на мое обращение в защиту прав одной из самых уязвимых категорий наших граждан», — заявила Сударенко. Больница расположена в поселке Мирный Чебаркульского района. В учреждении находятся 287 пациентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской психоневрологической больнице стоимость суточного рациона пациентов составляет 136 рублей 41 копейку. Об этом 12 апреля в своем telеgram-канале заявила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «Побывала в одном из старейших медицинских учреждении региона — в Областной специализированной психоневрологической больнице №2. Условия пребывания пациентов не просто не соответствуют каким-либо нормам, а вызывают мгновенный внутренний протест — они унижают человеческое достоинство и врачей, и пациентов. Стоимость одного койко-дня на питание за 2024 год составила 136,41 рубля, одного койко-дня на лечение — 123,71 рубля», — сообщила Сударенко. По словам омбудсмена, всем помещениям больницы необходим ремонт, существует острая необходимость в замене мебели, не соблюдается норма палатной площади (не менее шести квадратных метров на человека). В туалетных комнатах пациенты лишены условий приватности, постельное белье и одежда нуждаются в замене. Сударенко уверена, что-то, что люди с психиатрическим диагнозом не способны защитить свои права, не дает права допускать их дискриминацию в виде скудного финансирования медицинских спецучреждений. «Направлю рекомендации в министерство здравоохранения Челябинской области. Надеюсь, что органы здравоохранения региона обратят внимание на мое обращение в защиту прав одной из самых уязвимых категорий наших граждан», — заявила Сударенко. Больница расположена в поселке Мирный Чебаркульского района. В учреждении находятся 287 пациентов.