Лукашенко высказался о вероятности войны Белоруссии и Украины

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать с Украиной Фото:

Война Белоруссии и Украины не имеет смысла. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст», — заявил Лукашенко, его слова передает РИА Новости. По его словам, украинская граница полностью заминирована и забетонирована.

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Война Белоруссии и Украины не имеет смысла. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. «Если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст», — заявил Лукашенко, его слова передает РИА Новости. По его словам, украинская граница полностью заминирована и забетонирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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