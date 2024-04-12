Лукашенко высказался о вероятности войны Белоруссии и Украины

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать с Украиной
Война Белоруссии и Украины не имеет смысла. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст», — заявил Лукашенко, его слова передает РИА Новости. По его словам, украинская граница полностью заминирована и забетонирована.
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