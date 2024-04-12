В Перми взлетели цены на велосипеды

В Перми велосипеды подорожали на 10%

Больше всего подорожали детские велосипеды Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми подорожали велосипеды. Их стоимость за год увеличилась на 10%, рассказала URA.RU коммерческий директор ООО «Трек» Наталья Черных.

«В этом сезоне часть моделей повысилась в среднем на 10%. Ценообразование зависит не только от нас. Велосипедный рынок на 100% привязан к курсу валют», — рассказала Наталья Черных.

Она добавила, что на некоторые модели удалось сохранить цены прошлого года. Этого получилось достичь за счет того, что за рубежом заказывают только запчасти, а собирают велосипед уже в Перми. При этом спрос на летние спортивные товары с наступлением весны вырос и цены ближе к лету могут измениться. Также на рост стоимости велосипедов указывают данные Росстата. За год в Перми цены на детские модели увеличились на 11%, а на взрослые практически не изменились.