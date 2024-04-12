Вода начала топить приусадебные участки под Челябинском

В Копейске, в пригороде Челябинска, в поселке Бажова подтоплено 10 приусадебных участка. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности области в оперативной сводке по ситуации с паводком в регионе на 13 апреля.
«На контроле остается ситуация в двух населенных пунктах. В поселке Бажова подтоплено 10 приусадебных участка. В селе Париж Нагайбакского района — 16 участков», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Нарушено сообщение с двумя населенными пунктами: в поселке Александровский в Кизильском районе и западная часть поселка Рымникский в Брединском районе. Для жителей организована доставка продуктов и питьевой воды.
Также на контроле находятся пять мест перелива воды в регионе через автомобильные дороги. Силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования, отмечают в региональном министерстве.
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