12 апреля 2024

Вода начала топить приусадебные участки под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Архив. Паводок. Челябинск., река, вода, берег, половодье, наводнение, весна, разлив
В Копейске вода затопила участки жилых домов Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Копейске, в пригороде Челябинска, в поселке Бажова подтоплено 10 приусадебных участка. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности области в оперативной сводке по ситуации с паводком в регионе на 13 апреля.

«На контроле остается ситуация в двух населенных пунктах. В поселке Бажова подтоплено 10 приусадебных участка. В селе Париж Нагайбакского района — 16 участков», — сообщает ведомство в telegram-канале.

Нарушено сообщение с двумя населенными пунктами: в поселке Александровский в Кизильском районе и западная часть поселка Рымникский в Брединском районе. Для жителей организована доставка продуктов и питьевой воды.

Также на контроле находятся пять мест перелива воды в регионе через автомобильные дороги. Силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования, отмечают в региональном министерстве.

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В Копейске, в пригороде Челябинска, в поселке Бажова подтоплено 10 приусадебных участка. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности области в оперативной сводке по ситуации с паводком в регионе на 13 апреля. «На контроле остается ситуация в двух населенных пунктах. В поселке Бажова подтоплено 10 приусадебных участка. В селе Париж Нагайбакского района — 16 участков», — сообщает ведомство в telegram-канале. Нарушено сообщение с двумя населенными пунктами: в поселке Александровский в Кизильском районе и западная часть поселка Рымникский в Брединском районе. Для жителей организована доставка продуктов и питьевой воды. Также на контроле находятся пять мест перелива воды в регионе через автомобильные дороги. Силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования, отмечают в региональном министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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