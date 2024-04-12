12 апреля 2024

Попавший под пресс силовиков художник готовит выставку в Екатеринбурге. Фото

Илья Мозги, у которого недавно прошли обыски, готовит выставку в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрит-арт к 60-летию первого полета человека в Космос. Екатеринбург, илья мозги
Илья Мозги широко известен в уральской творческой тусовке Фото:

Организатор фестиваля партизанского искусства «Карт-Бланш», художник Илья Мозги, которого недавно обыскивали и возили на допрос, готовит выставку в екатеринбургском ТРЦ «Мега». Об этом он сам рассказал URA.RU, уточнив, что дату еще предстоит согласовать с руководством молла.

«Я буду оформлять пространство в „Меге“. Планируется выставка в конце апреля, но точная дата будет известна позже», — отметил Илья Мозги.

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Силовики приходили к нему 12 марта. Тогда была неофициальная информация, что оперативные мероприятия могут быть связана с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), обвиненного в госизмене.

В этот же день обыски прошли у матери Верзилова, художника Саши Блота, участницы панк-группы Pussy Riot Маргариты Коноваловой и экс-директора уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) Кристины Горлановой. Горланова впоследствии делилась с журналистами, что является свидетелем по «делу „художника“, имя которого ей запретили называть». Общаться на эту тему с корреспондентом URA.RU днем 13 апреля Илья Мозги отказался.

Илья Мозги не высказывается об уголовном деле
Илья Мозги не высказывается об уголовном деле
Фото:

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Организатор фестиваля партизанского искусства «Карт-Бланш», художник Илья Мозги, которого недавно обыскивали и возили на допрос, готовит выставку в екатеринбургском ТРЦ «Мега». Об этом он сам рассказал URA.RU, уточнив, что дату еще предстоит согласовать с руководством молла. «Я буду оформлять пространство в „Меге“. Планируется выставка в конце апреля, но точная дата будет известна позже», — отметил Илья Мозги. Силовики приходили к нему 12 марта. Тогда была неофициальная информация, что оперативные мероприятия могут быть связана с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), обвиненного в госизмене. В этот же день обыски прошли у матери Верзилова, художника Саши Блота, участницы панк-группы Pussy Riot Маргариты Коноваловой и экс-директора уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) Кристины Горлановой. Горланова впоследствии делилась с журналистами, что является свидетелем по «делу „художника“, имя которого ей запретили называть». Общаться на эту тему с корреспондентом URA.RU днем 13 апреля Илья Мозги отказался.
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