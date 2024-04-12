Системный администратор в Челябинске зарабатывает до 220 тысяч рублей

Системный администратор Windows в Челябинске может зарабатывать до 220 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
«Зарплатный максимум для системного администратора Windows в Челябинске достигает 220 тысяч рублей. На высокий уровень дохода могут претендовать специалисты с профильным высшим образованием, стажем работы сисадмином от двух лет, навыками администрирования баз данных, построения локальной сети, опытом работы с системами мониторинга и диагностики серверных систем. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с навыками администрирования „1С“», — отмечает эксперты SuperJob.
При этом за аналогичные навыки работодатель в Москве готов платить системному администратору 300 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — 250 тысяч рублей.
От 40 до 60 тысяч рублей готовы платить специалистам, имеющим среднее профессиональное/неполное высшее образование (IT/техническое). Требуется знания Windows (нескольких версий) на уровне администратора, систем резервного копирования данных, английского языка на уровне чтения технической документации и хорошее знание компьютерных комплектующих и периферийного оборудования.
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