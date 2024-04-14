Уральскому сутенеру-рецидивисту грозит пять лет тюрьмы

15 апреля 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Мужчина ранее уже отбывал срок в тюрьме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сутенеру из Магнитогорска (Челябинская область), которого в начале апреля задержали в Екатеринбурге, грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело об организации занятия проституцией передано в суд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. «На данный момент уголовное дело уже передано в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту светит до пяти лет лишения свободы», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство. Сам мужчина родом из Магнитогорска. В период с 2017 по 2018 он занимался сутенерством в Екатеринбурге, а позже и вовсе был осужден за разбой. После отбытия срока в тюрьме он решил вернуться к этой незаконной деятельности, и это несмотря на то, что он уже был фигурантом уголовного дела по части первой статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Задержали его в начале апреля. Тогда в ходе «контрольной закупки» оперативники уголовного розыска проводили операцию в одной из саун, туда и привез «любвеобильных» женщин 39-летний сутенер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сутенеру из Магнитогорска (Челябинская область), которого в начале апреля задержали в Екатеринбурге, грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело об организации занятия проституцией передано в суд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. «На данный момент уголовное дело уже передано в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту светит до пяти лет лишения свободы», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство. Сам мужчина родом из Магнитогорска. В период с 2017 по 2018 он занимался сутенерством в Екатеринбурге, а позже и вовсе был осужден за разбой. После отбытия срока в тюрьме он решил вернуться к этой незаконной деятельности, и это несмотря на то, что он уже был фигурантом уголовного дела по части первой статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Задержали его в начале апреля. Тогда в ходе «контрольной закупки» оперативники уголовного розыска проводили операцию в одной из саун, туда и привез «любвеобильных» женщин 39-летний сутенер.