В Свердловской области оперативники ОВД задержали сутенера

01 апреля 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

В Свердловской области сутенеру грозит до 5 лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловской области оперативники уголовного розыска задержали сутенера, проведя «контрольную закупку». Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок».



«Операцию проводили в одной из саун города-спутника Уральской столицы. Туда мужчина и привез любвеобильных женщин», — говорится в посте.



Первый раз, когда злоумышленник был задержан, он написал явку с повинной, но позже отказался от своих слов. Вскоре полицейские узнали, что гражданин, являющийся фигурантом дела по организации занятий проституцией (ч. 1 статьи 241 УК РФ), продолжает эти деяния. После этого в УМВД Екатеринбурга было решено провести операцию по его задержанию. В настоящий момент фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Свердловской области оперативники уголовного розыска задержали сутенера, проведя «контрольную закупку». Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок». «Операцию проводили в одной из саун города-спутника Уральской столицы. Туда мужчина и привез любвеобильных женщин», — говорится в посте. Первый раз, когда злоумышленник был задержан, он написал явку с повинной, но позже отказался от своих слов. Вскоре полицейские узнали, что гражданин, являющийся фигурантом дела по организации занятий проституцией (ч. 1 статьи 241 УК РФ), продолжает эти деяния. После этого в УМВД Екатеринбурга было решено провести операцию по его задержанию. В настоящий момент фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы.