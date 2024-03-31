31 марта 2024
30 марта 2024

В Свердловской области оперативники ОВД задержали сутенера

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области сутенеру грозит до 5 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

В Свердловской области оперативники уголовного розыска задержали сутенера, проведя «контрольную закупку». Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок».

«Операцию проводили в одной из саун города-спутника Уральской столицы. Туда мужчина и привез любвеобильных женщин», — говорится в посте.

Первый раз, когда злоумышленник был задержан, он написал явку с повинной, но позже отказался от своих слов. Вскоре полицейские узнали, что гражданин, являющийся фигурантом дела по организации занятий проституцией (ч. 1 статьи 241 УК РФ), продолжает эти деяния. После этого в УМВД Екатеринбурга было решено провести операцию по его задержанию. В настоящий момент фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Свердловской области оперативники уголовного розыска задержали сутенера, проведя «контрольную закупку». Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок». «Операцию проводили в одной из саун города-спутника Уральской столицы. Туда мужчина и привез любвеобильных женщин», — говорится в посте. Первый раз, когда злоумышленник был задержан, он написал явку с повинной, но позже отказался от своих слов. Вскоре полицейские узнали, что гражданин, являющийся фигурантом дела по организации занятий проституцией (ч. 1 статьи 241 УК РФ), продолжает эти деяния. После этого в УМВД Екатеринбурга было решено провести операцию по его задержанию. В настоящий момент фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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