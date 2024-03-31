В Свердловской области оперативники ОВД задержали сутенера

В Свердловской области оперативники уголовного розыска задержали сутенера, проведя «контрольную закупку». Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок».
«Операцию проводили в одной из саун города-спутника Уральской столицы. Туда мужчина и привез любвеобильных женщин», — говорится в посте.
Первый раз, когда злоумышленник был задержан, он написал явку с повинной, но позже отказался от своих слов. Вскоре полицейские узнали, что гражданин, являющийся фигурантом дела по организации занятий проституцией (ч. 1 статьи 241 УК РФ), продолжает эти деяния. После этого в УМВД Екатеринбурга было решено провести операцию по его задержанию. В настоящий момент фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы.
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