Мэр Екатеринбурга привез из Китая идеи по мусорным заводам и паркам

15 апреля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, китайцы приучают детей с малых лет к раздельному сбору мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, недавно вернувшемуся из Китая, понравились там наработки по строительству мусорных заводов и благоустройству общественных пространств. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС. Орлов был в Китае на прошлой неделе с большой (25 человек) делегацией. Она посетила два города — Сиань (с местными властями установили партнерские отношения) и Гуанчжоу (город-побратим Екатеринбурга). «Назову несколько наиболее значимых объектов, опыт которых вполне может быть применим для нашего города. <…> Мусороперерабатывающий завод, который использует у себя экологичные методы переработки твердых бытовых отходов. Особенно впечатлил подход китайских коллег к повышению интереса у юного поколения к теме обращения с мусором», — сказал Орлов. Особенно его впечатлил «карманный парк» Иодун Гуанчжоу. «Ранее заброшенная территория, которую превратили в современное общественное пространство для отдыха горожан. Вот такие локации в Екатеринбурге, безусловно, есть. Опыт развития так называемых карманных парков мы будем обязательно у себя применять», — пообещал градоначальник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, недавно вернувшемуся из Китая, понравились там наработки по строительству мусорных заводов и благоустройству общественных пространств. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС. Орлов был в Китае на прошлой неделе с большой (25 человек) делегацией. Она посетила два города — Сиань (с местными властями установили партнерские отношения) и Гуанчжоу (город-побратим Екатеринбурга). «Назову несколько наиболее значимых объектов, опыт которых вполне может быть применим для нашего города. <…> Мусороперерабатывающий завод, который использует у себя экологичные методы переработки твердых бытовых отходов. Особенно впечатлил подход китайских коллег к повышению интереса у юного поколения к теме обращения с мусором», — сказал Орлов. Особенно его впечатлил «карманный парк» Иодун Гуанчжоу. «Ранее заброшенная территория, которую превратили в современное общественное пространство для отдыха горожан. Вот такие локации в Екатеринбурге, безусловно, есть. Опыт развития так называемых карманных парков мы будем обязательно у себя применять», — пообещал градоначальник.