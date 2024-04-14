14 апреля 2024

Мэр Екатеринбурга привез из Китая идеи по мусорным заводам и паркам

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан в Домне. Екатеринбург, орлов алексей
По словам Алексея Орлова, китайцы приучают детей с малых лет к раздельному сбору мусора Фото:

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, недавно вернувшемуся из Китая, понравились там наработки по строительству мусорных заводов и благоустройству общественных пространств. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Орлов был в Китае на прошлой неделе с большой (25 человек) делегацией. Она посетила два города — Сиань (с местными властями установили партнерские отношения) и Гуанчжоу (город-побратим Екатеринбурга).

«Назову несколько наиболее значимых объектов, опыт которых вполне может быть применим для нашего города. <…> Мусороперерабатывающий завод, который использует у себя экологичные методы переработки твердых бытовых отходов. Особенно впечатлил подход китайских коллег к повышению интереса у юного поколения к теме обращения с мусором», — сказал Орлов. Особенно его впечатлил «карманный парк» Иодун Гуанчжоу.

«Ранее заброшенная территория, которую превратили в современное общественное пространство для отдыха горожан. Вот такие локации в Екатеринбурге, безусловно, есть. Опыт развития так называемых карманных парков мы будем обязательно у себя применять», — пообещал градоначальник.

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Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, недавно вернувшемуся из Китая, понравились там наработки по строительству мусорных заводов и благоустройству общественных пространств. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС. Орлов был в Китае на прошлой неделе с большой (25 человек) делегацией. Она посетила два города — Сиань (с местными властями установили партнерские отношения) и Гуанчжоу (город-побратим Екатеринбурга). «Назову несколько наиболее значимых объектов, опыт которых вполне может быть применим для нашего города. <…> Мусороперерабатывающий завод, который использует у себя экологичные методы переработки твердых бытовых отходов. Особенно впечатлил подход китайских коллег к повышению интереса у юного поколения к теме обращения с мусором», — сказал Орлов. Особенно его впечатлил «карманный парк» Иодун Гуанчжоу. «Ранее заброшенная территория, которую превратили в современное общественное пространство для отдыха горожан. Вот такие локации в Екатеринбурге, безусловно, есть. Опыт развития так называемых карманных парков мы будем обязательно у себя применять», — пообещал градоначальник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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