В Перми погиб водитель, устроивший массовое ДТП с легковушками и автобусом

15 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы рассказали, что водитель автобуса пытался увернуться от ДТП Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми на шоссе Космонавтов вечером 15 апреля произошло массовое ДТП. Водитель, выехавший на встречную полосу, столкнулся с иномаркой, после чего его отбросило в рейсовый автобус. Предполагаемый виновник аварии скончался, сообщили в региональном МВД. «Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota. Иномарку отбросило на рейсовый автобус», — рассказали в ведомстве порталу 59.ru. По информации полицейских, водитель автобуса, уходя от ДТП, выехал на разделительный газон по ходу движения. В результате аварии погиб водитель Daewoo. Из людей, находящихся в автобусе, за медицинской помощью обратился только кондуктор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на шоссе Космонавтов вечером 15 апреля произошло массовое ДТП. Водитель, выехавший на встречную полосу, столкнулся с иномаркой, после чего его отбросило в рейсовый автобус. Предполагаемый виновник аварии скончался, сообщили в региональном МВД. «Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota. Иномарку отбросило на рейсовый автобус», — рассказали в ведомстве порталу 59.ru. По информации полицейских, водитель автобуса, уходя от ДТП, выехал на разделительный газон по ходу движения. В результате аварии погиб водитель Daewoo. Из людей, находящихся в автобусе, за медицинской помощью обратился только кондуктор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось.