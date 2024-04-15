В Перми погиб водитель, устроивший массовое ДТП с легковушками и автобусом

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Обзорная по городу. Пермь , полиция, дпс
Автоинспекторы рассказали, что водитель автобуса пытался увернуться от ДТП Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов вечером 15 апреля произошло массовое ДТП. Водитель, выехавший на встречную полосу, столкнулся с иномаркой, после чего его отбросило в рейсовый автобус. Предполагаемый виновник аварии скончался, сообщили в региональном МВД.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota. Иномарку отбросило на рейсовый автобус», — рассказали в ведомстве порталу 59.ru. По информации полицейских, водитель автобуса, уходя от ДТП, выехал на разделительный газон по ходу движения.

В результате аварии погиб водитель Daewoo. Из людей, находящихся в автобусе, за медицинской помощью обратился только кондуктор.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Перми на шоссе Космонавтов вечером 15 апреля произошло массовое ДТП. Водитель, выехавший на встречную полосу, столкнулся с иномаркой, после чего его отбросило в рейсовый автобус. Предполагаемый виновник аварии скончался, сообщили в региональном МВД. «Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota. Иномарку отбросило на рейсовый автобус», — рассказали в ведомстве порталу 59.ru. По информации полицейских, водитель автобуса, уходя от ДТП, выехал на разделительный газон по ходу движения. В результате аварии погиб водитель Daewoo. Из людей, находящихся в автобусе, за медицинской помощью обратился только кондуктор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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