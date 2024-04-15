15 апреля 2024

Российский Google подал иски на рекламщиков на 10 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, гугл, google, поисковая система, поиск
Иски поданы от ООО «Гугл» и конкурсного управляющего Фото:

Российское подразделение корпорации Google подало иски на сумму около 10 млрд рублей к 13 российским компаниям, большинство из которых занимаются рекламой и маркетингом. Все заявления поданы в арбитражный суд Москвы.

«Из 13 компаний 12 занимаются рекламой. Сумма самого большого иска составила три миллиарда рублей — к digital-агентству MGCom», — сообщает ТАСС, изучив материалы суда.

Большая часть дел уже принята к производству. Иски поданы либо от ООО «Гугл» или конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Среди ответчиков значатся такие компании, как «дочки» японского холдинга Dentsu Group, агентства Anmet, Data Stories и MGCom, рекламные компании «Артикс», «Таргет про», «Лайон коммьюникейшнз», Group4Media, «Алгоритм трейдинг», Adventum, «R-брокер» и компании «ОМД Новус».

Ранее российский «Google» потребовал от американского Google вернуть дивиденды. Весной 2022 года «Google» инициировал процедуру банкротства, когда выручка российского офиса корпорации снизилась на 82%. В октябре 2023 года московский Арбитражный суд признал подразделение банкротом. Имущество и активы компании арестовали, пишет телеканал 360.

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Российское подразделение корпорации Google подало иски на сумму около 10 млрд рублей к 13 российским компаниям, большинство из которых занимаются рекламой и маркетингом. Все заявления поданы в арбитражный суд Москвы. «Из 13 компаний 12 занимаются рекламой. Сумма самого большого иска составила три миллиарда рублей — к digital-агентству MGCom», — сообщает ТАСС, изучив материалы суда. Большая часть дел уже принята к производству. Иски поданы либо от ООО «Гугл» или конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Среди ответчиков значатся такие компании, как «дочки» японского холдинга Dentsu Group, агентства Anmet, Data Stories и MGCom, рекламные компании «Артикс», «Таргет про», «Лайон коммьюникейшнз», Group4Media, «Алгоритм трейдинг», Adventum, «R-брокер» и компании «ОМД Новус». Ранее российский «Google» потребовал от американского Google вернуть дивиденды. Весной 2022 года «Google» инициировал процедуру банкротства, когда выручка российского офиса корпорации снизилась на 82%. В октябре 2023 года московский Арбитражный суд признал подразделение банкротом. Имущество и активы компании арестовали, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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