15 апреля 2024

В старинном пермском храме обнаружили скрытые фрески. Фото

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Виды города. Соликамск, троицкий монастырь, соликамская тюрьма, закрашенные фрески храма
Фрески обнаружили под слоем штукатурки (архивное фото) Фото:

В селе Копально Пермского края рабочие при восстановлении Покровского храма обнаружили скрытые ранее фрески. Они были скрыты по слоем известки на алтарной стене, рассказал фотограф Сергей Злобин, который опубликовал фото фресок.

«На алтарной стене сохранились две фрески, их очистили от известки. Это „Моление о Чаше“ и „Рождество Христово“», — написал Злобин в соцсети «ВКонтакте».

Покровская церковь была построена в 1877 году, в 1923 году ее закрыли. В здании тогда разметили клуб. Сейчас храм восстанавливают.

В храме долгое время размещался сельский клуб
В храме долгое время размещался сельский клуб
Фото:
При восстановлении обнаружили старинные фрески
При восстановлении обнаружили старинные фрески
Фото:
Сейчас жители собирают деньги на дальнейшие работы
Сейчас жители собирают деньги на дальнейшие работы
Фото:

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В селе Копально Пермского края рабочие при восстановлении Покровского храма обнаружили скрытые ранее фрески. Они были скрыты по слоем известки на алтарной стене, рассказал фотограф Сергей Злобин, который опубликовал фото фресок. «На алтарной стене сохранились две фрески, их очистили от известки. Это „Моление о Чаше“ и „Рождество Христово“», — написал Злобин в соцсети «ВКонтакте». Покровская церковь была построена в 1877 году, в 1923 году ее закрыли. В здании тогда разметили клуб. Сейчас храм восстанавливают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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