Фрески обнаружили под слоем штукатурки (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Копально Пермского края рабочие при восстановлении Покровского храма обнаружили скрытые ранее фрески. Они были скрыты по слоем известки на алтарной стене, рассказал фотограф Сергей Злобин, который опубликовал фото фресок.

«На алтарной стене сохранились две фрески, их очистили от известки. Это „Моление о Чаше“ и „Рождество Христово“», — написал Злобин в соцсети «ВКонтакте».

Покровская церковь была построена в 1877 году, в 1923 году ее закрыли. В здании тогда разметили клуб. Сейчас храм восстанавливают.

В храме долгое время размещался сельский клуб Сергей Злобин Фото:

При восстановлении обнаружили старинные фрески Сергей Злобин Фото:

Сейчас жители собирают деньги на дальнейшие работы Сергей Злобин Фото: