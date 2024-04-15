15 апреля 2024

Челябинская пенсионерка заплатила за нецензурную брань в адрес депутатов

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Челябинка заплатила пять тысяч рублей за оскорбление депутатов Фото:

Пенсионерка из поселка Магнитка (Кусинский район Челябинской области) выплатила пять тысяч рублей за нецензурное оскорбление местных депутатов. Согласно тексту решения, опубликованному в базе данных районного судебного участка №2, она назвала их «женщинами с низкой социальной ответственностью, ненормальными, видами вшей, обитающих на волосяном покрове интимных частей тела человека, людьми, имеющими алкогольную зависимость, чем унизила их честь и достоинство».

«Суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ („Оскорбление“). Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», — говорится в тексте решения суда.

Оскорбления в адрес депутатов прозвучали во время празднования старого Нового года. В суде потерпевшие пояснили, что причиной подобных выражений в их адрес могло стать несогласие пенсионерки, работающей помощником депутата, с итогами голосования за проект бюджета на 2024 год. По их словам, после этого между ними начались неприязненные отношения, что и вылилось в конфликт.

Сама пенсионерка в суде пояснила, что никаких конфликтов ранее между ней и потерпевшими не было. Свою вину она признала частично, отметив, что назвала депутатов лишь лобковыми вшами. Других оскорблений, по ее словам, в их адрес от нее не звучало. Но эту версию разбили показания свидетелей, которые пояснили, что четко слышали нецензурную брань в адрес депутатов со стороны пенсионерки.

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Пенсионерка из поселка Магнитка (Кусинский район Челябинской области) выплатила пять тысяч рублей за нецензурное оскорбление местных депутатов. Согласно тексту решения, опубликованному в базе данных районного судебного участка №2, она назвала их «женщинами с низкой социальной ответственностью, ненормальными, видами вшей, обитающих на волосяном покрове интимных частей тела человека, людьми, имеющими алкогольную зависимость, чем унизила их честь и достоинство». «Суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ („Оскорбление“). Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», — говорится в тексте решения суда. Оскорбления в адрес депутатов прозвучали во время празднования старого Нового года. В суде потерпевшие пояснили, что причиной подобных выражений в их адрес могло стать несогласие пенсионерки, работающей помощником депутата, с итогами голосования за проект бюджета на 2024 год. По их словам, после этого между ними начались неприязненные отношения, что и вылилось в конфликт. Сама пенсионерка в суде пояснила, что никаких конфликтов ранее между ней и потерпевшими не было. Свою вину она признала частично, отметив, что назвала депутатов лишь лобковыми вшами. Других оскорблений, по ее словам, в их адрес от нее не звучало. Но эту версию разбили показания свидетелей, которые пояснили, что четко слышали нецензурную брань в адрес депутатов со стороны пенсионерки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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