Памфилова: по итогам выборов президента РФ возбуждено 21 дело

В ЦИК подвели итоги работы избиркомов в президентскую кампанию
По итогам выборов президента России возбуждено 21 уголовное дело по факту создания препятствий работе избиркомов. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания Центризбиркома. Трансляция идет на сайте ЦИК.
Выборы президента РФ прошли 15—17 марта. По результатам голосования победил Владимир Путин.
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