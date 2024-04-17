Памфилова: по итогам выборов президента РФ возбуждено 21 дело

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
В ЦИК подвели итоги работы избиркомов в президентскую кампанию Фото:

По итогам выборов президента России возбуждено 21 уголовное дело по факту создания препятствий работе избиркомов. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания Центризбиркома. Трансляция идет на сайте ЦИК.

Выборы президента РФ прошли 15—17 марта. По результатам голосования победил Владимир Путин.

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По итогам выборов президента России возбуждено 21 уголовное дело по факту создания препятствий работе избиркомов. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания Центризбиркома. Трансляция идет на сайте ЦИК. Выборы президента РФ прошли 15—17 марта. По результатам голосования победил Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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