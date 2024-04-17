В ХМАО пять человек подали документы на должность главы района

Пять кандидатов подали документы на пост главы Березовского района (ХМАО). Об этом сообщает администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«В конкурсную комиссию поступили заявления от пяти человек. Это заместитель главы города Нефтеюганска Андрей Пастухов, директор МКУ КУ „Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово“ Алексей Панов, генеральный директор МУП „Березовонефтепродукт“ Тимур Маммаев», — передает слова секретаря конкурсной комиссии Нелли Гиззатулиной администрация Березовского района в соцсети.
Также документы подали начальник управления по ЖКХ администрации района Олег Бачин и специалист «Центра патриотов России», ветеран СВО Руслан Александров. Конкурс по отбору кандидатов пройдет 23 апреля.
Ранее URA.RU писало, что в Березовском районе определился фаворит на выборах мэра. Им стал участник спецоперации Руслан Александров.
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