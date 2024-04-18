Страховщики списали теракт на «Северных потоках» на военные действия

«Коммерсант»: страховые компании не хотят возмещать ущерб «Северных потоков»

18 апреля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Международные стразовые компании не хотят возмещать ущерб «Северных потоков», передает «Коммерсант» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Международные страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают компенсировать оператору «Северных потоков» Nord Stream AG повреждения газопроводов. Страховщики апеллируют к тому, что газопроводы были повреждены в результате военных действий. Соответствующие документы имеются в распоряжении журналистов «Коммерсанта». «Страховые полисы газопровода „Северный поток“, разрушенного взрывами в 2022 году, не покрывали риск разрушения или повреждения в случае военных действий. <…> Согласно выдержке из документа, [страховка] не включала повреждения „прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие“ войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам», — следует их искового заявления, которое страховые компании направили в Высокий суд Лондона. Авторы «Коммерсанта» также отмечают, что международные страховые компании не согласны с объемом страховки в размере 400 миллионов евро. Северные потоки были повреждены в сентябре 2022 года. В Высокий суд Лондона был подан иск в адрес страховых компаний на возмещение ущерба на сумму в 400 миллионов евро, передает РАПСИ. В настоящий момент все еще доподлинно неизвестно, кто виновен в совершении теракта на газопроводах. В МИД Польши уверены, что власти США знали о готовящемся подрыве «Северных потоков», сообщает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международные страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают компенсировать оператору «Северных потоков» Nord Stream AG повреждения газопроводов. Страховщики апеллируют к тому, что газопроводы были повреждены в результате военных действий. Соответствующие документы имеются в распоряжении журналистов «Коммерсанта». «Страховые полисы газопровода „Северный поток“, разрушенного взрывами в 2022 году, не покрывали риск разрушения или повреждения в случае военных действий. <…> Согласно выдержке из документа, [страховка] не включала повреждения „прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие“ войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам», — следует их искового заявления, которое страховые компании направили в Высокий суд Лондона. Авторы «Коммерсанта» также отмечают, что международные страховые компании не согласны с объемом страховки в размере 400 миллионов евро. Северные потоки были повреждены в сентябре 2022 года. В Высокий суд Лондона был подан иск в адрес страховых компаний на возмещение ущерба на сумму в 400 миллионов евро, передает РАПСИ. В настоящий момент все еще доподлинно неизвестно, кто виновен в совершении теракта на газопроводах. В МИД Польши уверены, что власти США знали о готовящемся подрыве «Северных потоков», сообщает Life.