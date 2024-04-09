СК возбудил дело об обвинениях в финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

СК: нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс» спонсировала теракты в РФ

09 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

СК провел проверку о финансировании терроризма в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые теракты на территории РФ спонсировала нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс», находящаяся на территории Украины. Возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма должностными лицами США и НАТО. «Денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию „Бурисма Холдингс“ <…> на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в РФ», — говорится в сообщении Следственного комитета. Оно опубликовано в telegram-канале. Там добавили, что теракты осуществлялись и за пределами России, при этом компания действует на территории Украины. Отмечается, что СК проведена проверка о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма, заключили в публикации. Ранее генпрокуратура России приняла к рассмотрению обращение от депутатов Госдумы и общественных деятелей относительно расследования возможной причастности иностранных лиц и структур к террористическим актам в РФ и подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Кроме того, она отправила запросы западным странам из-за подозрений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые теракты на территории РФ спонсировала нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс», находящаяся на территории Украины. Возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма должностными лицами США и НАТО. «Денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию „Бурисма Холдингс“ <…> на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в РФ», — говорится в сообщении Следственного комитета. Оно опубликовано в telegram-канале. Там добавили, что теракты осуществлялись и за пределами России, при этом компания действует на территории Украины. Отмечается, что СК проведена проверка о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма, заключили в публикации. Ранее генпрокуратура России приняла к рассмотрению обращение от депутатов Госдумы и общественных деятелей относительно расследования возможной причастности иностранных лиц и структур к террористическим актам в РФ и подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Кроме того, она отправила запросы западным странам из-за подозрений.