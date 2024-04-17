Пермяков заставляют покупать дорогие фильтры для воды

18 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Жителей заставляют платить за очистку воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителям Перми мошенники стали навязывать дорогостоящие фильтры для воды. Аферисты ходят по квартирами и представляются сотрудниками «СВ коммуникаций», рассказали в пресс-службе «Новогора». «По всем районам Перми ходит группа лиц в спецодежде „СВ коммуникаций“. Они предоставляют горожанам ложную информацию о качестве воды в централизованной системе водоснабжения. В итоге доверчивые жители покупают фильтр очистки воды за более чем 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении. В «Новогоре» добавили, что питьевая вода подается во все пермские районы в любое время года. Горожанам не нужно устанавливать дорогостоящие фильтры. Специалисты каждый день проверяют, как проходит очистка воды. В организации также отметили, что если у горожан есть претензии к качеству воды, они могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Перми мошенники стали навязывать дорогостоящие фильтры для воды. Аферисты ходят по квартирами и представляются сотрудниками «СВ коммуникаций», рассказали в пресс-службе «Новогора». «По всем районам Перми ходит группа лиц в спецодежде „СВ коммуникаций“. Они предоставляют горожанам ложную информацию о качестве воды в централизованной системе водоснабжения. В итоге доверчивые жители покупают фильтр очистки воды за более чем 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении. В «Новогоре» добавили, что питьевая вода подается во все пермские районы в любое время года. Горожанам не нужно устанавливать дорогостоящие фильтры. Специалисты каждый день проверяют, как проходит очистка воды. В организации также отметили, что если у горожан есть претензии к качеству воды, они могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.