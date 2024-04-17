Пермяков заставляют покупать дорогие фильтры для воды

Жителям Перми мошенники стали навязывать дорогостоящие фильтры для воды. Аферисты ходят по квартирами и представляются сотрудниками «СВ коммуникаций», рассказали в пресс-службе «Новогора».
«По всем районам Перми ходит группа лиц в спецодежде „СВ коммуникаций“. Они предоставляют горожанам ложную информацию о качестве воды в централизованной системе водоснабжения. В итоге доверчивые жители покупают фильтр очистки воды за более чем 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
В «Новогоре» добавили, что питьевая вода подается во все пермские районы в любое время года. Горожанам не нужно устанавливать дорогостоящие фильтры. Специалисты каждый день проверяют, как проходит очистка воды. В организации также отметили, что если у горожан есть претензии к качеству воды, они могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
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Жителям Перми мошенники стали навязывать дорогостоящие фильтры для воды. Аферисты ходят по квартирами и представляются сотрудниками «СВ коммуникаций», рассказали в пресс-службе «Новогора». «По всем районам Перми ходит группа лиц в спецодежде „СВ коммуникаций“. Они предоставляют горожанам ложную информацию о качестве воды в централизованной системе водоснабжения. В итоге доверчивые жители покупают фильтр очистки воды за более чем 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении. В «Новогоре» добавили, что питьевая вода подается во все пермские районы в любое время года. Горожанам не нужно устанавливать дорогостоящие фильтры. Специалисты каждый день проверяют, как проходит очистка воды. В организации также отметили, что если у горожан есть претензии к качеству воды, они могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.