Местные жители продолжают ждать транспорт на месте разрушенной остановки
Сильный ветер снес автобусную остановку в поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) на улице Ленина. Кадрами последствия непогоды с URA.RU поделился читатель агентства.
«В центре Тугулыма остановку ветром разорвало на части», — сказал очевидец. Крышу постройки откинуло на противоположную сторону тротуара. Сама остановка находится возле администрации поселка.
О порывах ветра до 15 метров в секунду в Свердловской области предупреждал синоптик Алексей Пулин. Он отметил, что средняя скорость ветра 18 апреля достигнет 10 метров в секунду.
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