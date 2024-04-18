В свердловском поселке ветер разорвал остановку возле мэрии. Видео

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Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
Местные жители продолжают ждать транспорт на месте разрушенной остановки Фото:

Сильный ветер снес автобусную остановку в поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) на улице Ленина. Кадрами последствия непогоды с URA.RU поделился читатель агентства.

«В центре Тугулыма остановку ветром разорвало на части», — сказал очевидец. Крышу постройки откинуло на противоположную сторону тротуара. Сама остановка находится возле администрации поселка.

О порывах ветра до 15 метров в секунду в Свердловской области предупреждал синоптик Алексей Пулин. Он отметил, что средняя скорость ветра 18 апреля достигнет 10 метров в секунду.

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Сильный ветер снес автобусную остановку в поселке городского типа Тугулым (Свердловская область) на улице Ленина. Кадрами последствия непогоды с URA.RU поделился читатель агентства. «В центре Тугулыма остановку ветром разорвало на части», — сказал очевидец. Крышу постройки откинуло на противоположную сторону тротуара. Сама остановка находится возле администрации поселка. О порывах ветра до 15 метров в секунду в Свердловской области предупреждал синоптик Алексей Пулин. Он отметил, что средняя скорость ветра 18 апреля достигнет 10 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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