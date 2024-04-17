17 апреля 2024

В Екатеринбурге пройдут теплые весенние дожди

Синоптик Пулин: в Екатеринбурге 18 апреля ожидается тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, мать и мачеха, весна, первоцвет
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В Екатеринбурге 18 апреля ожидаются дожди, вероятность грозы низкая, а день будет облачным, но теплым. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«18 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, от небольшого до умеренного. Вероятность грозы 5%», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура днем от +20 градусов до +22, а ночью от +9 до +11 градусов. Ветер юго-западный, южный с переходом на северо-западный от пяти до 10 метров в cекунду, также могут быть порывы до 15 метров в секунду.

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В Екатеринбурге 18 апреля ожидаются дожди, вероятность грозы низкая, а день будет облачным, но теплым. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «18 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, от небольшого до умеренного. Вероятность грозы 5%», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура днем от +20 градусов до +22, а ночью от +9 до +11 градусов. Ветер юго-западный, южный с переходом на северо-западный от пяти до 10 метров в cекунду, также могут быть порывы до 15 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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