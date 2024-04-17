Общество Транспорт Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта 18 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 + В мэрии Сургута обсуждают возможность сужения полос движения ради общественного транспорта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта. Инициатива директора АО СПОПАТ Александра Попова обсуждалась на совместном заседании штабов по вопросам городского хозяйства, строительства и улучшения жилищных условий, которое транслировалось на странице мэра Андрея Филатова в соцсети «Вконтакте». «Мы рассматриваем [возможность] внедрения выделенных полос не за счет полос общего пользования, а за счет переразметки. Есть возможность сужения полос на улично-дорожной сети до минимально возможного по нормативам, при этом поместить обособленную полосу для общественного транспорта», — сказал Александр Попов на совместном заседании штабов. Глава Сургута Андрей Филатов предложил обсудить эту идею вместе с экспертами прежде, чем принимать какие-либо решения. «Здесь надо искать решения, чтобы городской транспорт и перевозки работали в норме наших обязательств и по расписанию», — сказал Андрей Филатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта. Инициатива директора АО СПОПАТ Александра Попова обсуждалась на совместном заседании штабов по вопросам городского хозяйства, строительства и улучшения жилищных условий, которое транслировалось на странице мэра Андрея Филатова в соцсети «Вконтакте». «Мы рассматриваем [возможность] внедрения выделенных полос не за счет полос общего пользования, а за счет переразметки. Есть возможность сужения полос на улично-дорожной сети до минимально возможного по нормативам, при этом поместить обособленную полосу для общественного транспорта», — сказал Александр Попов на совместном заседании штабов. Глава Сургута Андрей Филатов предложил обсудить эту идею вместе с экспертами прежде, чем принимать какие-либо решения. «Здесь надо искать решения, чтобы городской транспорт и перевозки работали в норме наших обязательств и по расписанию», — сказал Андрей Филатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям