17 апреля 2024

Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Выделенная полоса для общественного транспорта мешает ресторанному бизнесу. Екатеринбург, выделенная полоса, автобус
В мэрии Сургута обсуждают возможность сужения полос движения ради общественного транспорта Фото:

Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта. Инициатива директора АО СПОПАТ Александра Попова обсуждалась на совместном заседании штабов по вопросам городского хозяйства, строительства и улучшения жилищных условий, которое транслировалось на странице мэра Андрея Филатова в соцсети «Вконтакте».

«Мы рассматриваем [возможность] внедрения выделенных полос не за счет полос общего пользования, а за счет переразметки. Есть возможность сужения полос на улично-дорожной сети до минимально возможного по нормативам, при этом поместить обособленную полосу для общественного транспорта», — сказал Александр Попов на совместном заседании штабов.

Глава Сургута Андрей Филатов предложил обсудить эту идею вместе с экспертами прежде, чем принимать какие-либо решения. «Здесь надо искать решения, чтобы городской транспорт и перевозки работали в норме наших обязательств и по расписанию», — сказал Андрей Филатов.

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Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта. Инициатива директора АО СПОПАТ Александра Попова обсуждалась на совместном заседании штабов по вопросам городского хозяйства, строительства и улучшения жилищных условий, которое транслировалось на странице мэра Андрея Филатова в соцсети «Вконтакте». «Мы рассматриваем [возможность] внедрения выделенных полос не за счет полос общего пользования, а за счет переразметки. Есть возможность сужения полос на улично-дорожной сети до минимально возможного по нормативам, при этом поместить обособленную полосу для общественного транспорта», — сказал Александр Попов на совместном заседании штабов. Глава Сургута Андрей Филатов предложил обсудить эту идею вместе с экспертами прежде, чем принимать какие-либо решения. «Здесь надо искать решения, чтобы городской транспорт и перевозки работали в норме наших обязательств и по расписанию», — сказал Андрей Филатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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