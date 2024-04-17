Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта. Инициатива директора АО СПОПАТ Александра Попова обсуждалась на совместном заседании штабов по вопросам городского хозяйства, строительства и улучшения жилищных условий, которое транслировалось на странице мэра Андрея Филатова в соцсети «Вконтакте».
«Мы рассматриваем [возможность] внедрения выделенных полос не за счет полос общего пользования, а за счет переразметки. Есть возможность сужения полос на улично-дорожной сети до минимально возможного по нормативам, при этом поместить обособленную полосу для общественного транспорта», — сказал Александр Попов на совместном заседании штабов.
Глава Сургута Андрей Филатов предложил обсудить эту идею вместе с экспертами прежде, чем принимать какие-либо решения. «Здесь надо искать решения, чтобы городской транспорт и перевозки работали в норме наших обязательств и по расписанию», — сказал Андрей Филатов.
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