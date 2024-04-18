Мэр из ХМАО объяснил уникальность поселка в день его рождения

Глава района ХМАО Борис Саломатин поздравил Излучинск с днем рождения

18 апреля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Излучинск отпраздновал годовщину со дня основания Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Нижневартовского района Борис Саломатин поздравил жителей Излучинска с днем основания поселка. Он подчеркнул, что это единственный населенный пункт в Югре, где никогда не было балков и временных построек. «Дорогие земляки, поздравляю вас с 36-летием со дня образования поселка! Уникальность Излучинска в том, что это единственный населенный пункт в Югре, который построен без времянок и балков. Здесь сразу стали возводить жилье в капитальном исполнении, разрабатывать коммуникации с проектом проживания в поселке 30 тысяч жителей», — подчеркнул Саломатин. В настоящее время поселок занимает лидирующие позиции по площади и численности жителей в районе: в нем живут 20 000 человек. История Излучинска тесно связана с развитием нефтедобывающей отрасли в регионе. В 1980 году в поселке возвели ГРЭС для обеспечения электроэнергией Самотлорского месторождения. Глава Нижневартовского района выразил гордость за достижения жителей населенного пункта, которые прославляют Излучинск своим трудом и успехами в различных сферах. Благодаря инициативам излучинцев улучшается инфраструктура, создаются современные общественные пространства: благоустроен сквер имени Заслуженного энергетика РФ Александра Пащенко, преображается набережная реки Окуневка, появляются новые детские площадки и пешеходные зоны. Ранее на сайте URA.RU писали, что в Излучинске Нижневартовского района ХМАО обновляют набережную реки Окуневка. Работы по озеленению и строительству амфитеатра запланировали на 2024 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин поздравил жителей Излучинска с днем основания поселка. Он подчеркнул, что это единственный населенный пункт в Югре, где никогда не было балков и временных построек. «Дорогие земляки, поздравляю вас с 36-летием со дня образования поселка! Уникальность Излучинска в том, что это единственный населенный пункт в Югре, который построен без времянок и балков. Здесь сразу стали возводить жилье в капитальном исполнении, разрабатывать коммуникации с проектом проживания в поселке 30 тысяч жителей», — подчеркнул Саломатин. В настоящее время поселок занимает лидирующие позиции по площади и численности жителей в районе: в нем живут 20 000 человек. История Излучинска тесно связана с развитием нефтедобывающей отрасли в регионе. В 1980 году в поселке возвели ГРЭС для обеспечения электроэнергией Самотлорского месторождения. Глава Нижневартовского района выразил гордость за достижения жителей населенного пункта, которые прославляют Излучинск своим трудом и успехами в различных сферах. Благодаря инициативам излучинцев улучшается инфраструктура, создаются современные общественные пространства: благоустроен сквер имени Заслуженного энергетика РФ Александра Пащенко, преображается набережная реки Окуневка, появляются новые детские площадки и пешеходные зоны. Ранее на сайте URA.RU писали, что в Излучинске Нижневартовского района ХМАО обновляют набережную реки Окуневка. Работы по озеленению и строительству амфитеатра запланировали на 2024 год.