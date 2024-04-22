Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже: что известно о происшествии

В Воронеже на Электромеханическом заводе «Элмаш» произошел пожар. По сообщениям представителей компании, есть пострадавшие и погибшие. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.
Что произошло
Пожар на заводе в Воронеже начался утром 22 апреля. Местом возгорания стал цех по производству электрооборудования. Площадь распространения пламени составлял 3000 квадратных метров, сообщили в telegram-канале 112.
К нынешнему часу пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Пострадавшие
В результате ЧП пострадало два человека, заявили представители компании. Трое человек погибло, сообщили в МЧС РФ.
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