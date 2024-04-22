Происшествия Пожары Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже: что известно о происшествии Три человека погибли в пожаре на заводе в «Элмаш» Воронеже 22 апреля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 + В результате пожара на заводе «Элмаш» есть погибшие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Воронеже на Электромеханическом заводе «Элмаш» произошел пожар. По сообщениям представителей компании, есть пострадавшие и погибшие. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. Что произошло Пожар на заводе в Воронеже начался утром 22 апреля. Местом возгорания стал цех по производству электрооборудования. Площадь распространения пламени составлял 3000 квадратных метров, сообщили в telegram-канале 112. К нынешнему часу пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. Пострадавшие В результате ЧП пострадало два человека, заявили представители компании. Трое человек погибло, сообщили в МЧС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Воронеже на Электромеханическом заводе «Элмаш» произошел пожар. По сообщениям представителей компании, есть пострадавшие и погибшие. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. Пожар на заводе в Воронеже начался утром 22 апреля. Местом возгорания стал цех по производству электрооборудования. Площадь распространения пламени составлял 3000 квадратных метров, сообщили в telegram-канале 112. К нынешнему часу пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. В результате ЧП пострадало два человека, заявили представители компании. Трое человек погибло, сообщили в МЧС РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям