Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже: что известно о происшествии

Три человека погибли в пожаре на заводе в «Элмаш» Воронеже
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В результате пожара на заводе «Элмаш» есть погибшие Фото:

В Воронеже на Электромеханическом заводе «Элмаш» произошел пожар. По сообщениям представителей компании, есть пострадавшие и погибшие. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.

Что произошло

Пожар на заводе в Воронеже начался утром 22 апреля. Местом возгорания стал цех по производству электрооборудования. Площадь распространения пламени составлял 3000 квадратных метров, сообщили в telegram-канале 112.

К нынешнему часу пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пострадавшие

В результате ЧП пострадало два человека, заявили представители компании. Трое человек погибло, сообщили в МЧС РФ.

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В Воронеже на Электромеханическом заводе «Элмаш» произошел пожар. По сообщениям представителей компании, есть пострадавшие и погибшие. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. Пожар на заводе в Воронеже начался утром 22 апреля. Местом возгорания стал цех по производству электрооборудования. Площадь распространения пламени составлял 3000 квадратных метров, сообщили в telegram-канале 112. К нынешнему часу пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. В результате ЧП пострадало два человека, заявили представители компании. Трое человек погибло, сообщили в МЧС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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