В Челябинской области задержали ОПГ обнальщиков. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Полицейские обезвредили банду, занимающуюся обналичиванием денежных средств Фото:

В Челябинской области сотрудники полиции задержали банду обнальщиков. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях, всего было задержано 11 человек, каждому из них предъявлено обвинение.

«Злоумышленники организовали изготовление поддельных паспортов, удостоверяющих личности граждан РФ, Беларуси и Киргизии. Затем представили их в офисы крупнейших российских банков и оформили там карты. Впоследствии эти средства платежей использовались для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем», — сообщила Волк.

Она отметила, что по адресам проживания задержанных челябинскими полицейскими были проведены обыски. Были изъяты системные блоки, различные носители информации, банковские и сим-карты, документы с признаками фальсификации, бланки миграционных карт. Также были обнаружены мобильные телефоны, на которых были установлены программы, предназначенные для незаконного осуществления приема, выдачи, перевода денег, а также другие предметы, которые впоследствии будут использованы в качестве доказательств.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по статьями 327 и 187 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу или подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.

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В Челябинской области сотрудники полиции задержали банду обнальщиков. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях, всего было задержано 11 человек, каждому из них предъявлено обвинение. «Злоумышленники организовали изготовление поддельных паспортов, удостоверяющих личности граждан РФ, Беларуси и Киргизии. Затем представили их в офисы крупнейших российских банков и оформили там карты. Впоследствии эти средства платежей использовались для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем», — сообщила Волк. Она отметила, что по адресам проживания задержанных челябинскими полицейскими были проведены обыски. Были изъяты системные блоки, различные носители информации, банковские и сим-карты, документы с признаками фальсификации, бланки миграционных карт. Также были обнаружены мобильные телефоны, на которых были установлены программы, предназначенные для незаконного осуществления приема, выдачи, перевода денег, а также другие предметы, которые впоследствии будут использованы в качестве доказательств. «По данному факту возбуждены уголовные дела по статьями 327 и 187 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу или подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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