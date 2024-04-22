В Челябинской области задержали ОПГ обнальщиков. Видео

22 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Полицейские обезвредили банду, занимающуюся обналичиванием денежных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сотрудники полиции задержали банду обнальщиков. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях, всего было задержано 11 человек, каждому из них предъявлено обвинение. «Злоумышленники организовали изготовление поддельных паспортов, удостоверяющих личности граждан РФ, Беларуси и Киргизии. Затем представили их в офисы крупнейших российских банков и оформили там карты. Впоследствии эти средства платежей использовались для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем», — сообщила Волк. Она отметила, что по адресам проживания задержанных челябинскими полицейскими были проведены обыски. Были изъяты системные блоки, различные носители информации, банковские и сим-карты, документы с признаками фальсификации, бланки миграционных карт. Также были обнаружены мобильные телефоны, на которых были установлены программы, предназначенные для незаконного осуществления приема, выдачи, перевода денег, а также другие предметы, которые впоследствии будут использованы в качестве доказательств. «По данному факту возбуждены уголовные дела по статьями 327 и 187 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу или подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области сотрудники полиции задержали банду обнальщиков. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях, всего было задержано 11 человек, каждому из них предъявлено обвинение. «Злоумышленники организовали изготовление поддельных паспортов, удостоверяющих личности граждан РФ, Беларуси и Киргизии. Затем представили их в офисы крупнейших российских банков и оформили там карты. Впоследствии эти средства платежей использовались для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем», — сообщила Волк. Она отметила, что по адресам проживания задержанных челябинскими полицейскими были проведены обыски. Были изъяты системные блоки, различные носители информации, банковские и сим-карты, документы с признаками фальсификации, бланки миграционных карт. Также были обнаружены мобильные телефоны, на которых были установлены программы, предназначенные для незаконного осуществления приема, выдачи, перевода денег, а также другие предметы, которые впоследствии будут использованы в качестве доказательств. «По данному факту возбуждены уголовные дела по статьями 327 и 187 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу или подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.