Челябинский бизнесмен, расстрелявший местного жителя, перепутал его с должником

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Антон Гергерт перепутал обидчика со случайным знакомым Фото:

Челябинец, занимающийся цветочным бизнесом, Антон Гергерт, обвиняемый в покушении на местного жителя, перепутал потерпевшего со своим должником. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«У Гергерта был знакомый, который задолжал ему определенную сумму денег. При этом отдавать ее не планировал. Они договорились встретиться и решить финансовый вопрос. Гергерт приехал на встречу с помповым ружьем. Но по пути ему встретился другой знакомый, который окликнул его. Гергерт же, думая, что это его должник, открыл огонь», — рассказал URA.RU источник.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, Гергерт выстрелил в оппонента пять раз. Пули пришлись в область головы и других жизненно-важных органов. Но потерпевший не погиб. Приехавшая медики сначала оказали ему первую медицинскую помощь, а после доставили в больницу, где врачи сумели спасти ему жизнь.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что после задержания мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Его заключили под стражу на срок два месяца.

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Челябинец, занимающийся цветочным бизнесом, Антон Гергерт, обвиняемый в покушении на местного жителя, перепутал потерпевшего со своим должником. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «У Гергерта был знакомый, который задолжал ему определенную сумму денег. При этом отдавать ее не планировал. Они договорились встретиться и решить финансовый вопрос. Гергерт приехал на встречу с помповым ружьем. Но по пути ему встретился другой знакомый, который окликнул его. Гергерт же, думая, что это его должник, открыл огонь», — рассказал URA.RU источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, Гергерт выстрелил в оппонента пять раз. Пули пришлись в область головы и других жизненно-важных органов. Но потерпевший не погиб. Приехавшая медики сначала оказали ему первую медицинскую помощь, а после доставили в больницу, где врачи сумели спасти ему жизнь. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что после задержания мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Его заключили под стражу на срок два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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