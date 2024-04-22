Челябинский бизнесмен, расстрелявший местного жителя, перепутал его с должником

22 апреля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Антон Гергерт перепутал обидчика со случайным знакомым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец, занимающийся цветочным бизнесом, Антон Гергерт, обвиняемый в покушении на местного жителя, перепутал потерпевшего со своим должником. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «У Гергерта был знакомый, который задолжал ему определенную сумму денег. При этом отдавать ее не планировал. Они договорились встретиться и решить финансовый вопрос. Гергерт приехал на встречу с помповым ружьем. Но по пути ему встретился другой знакомый, который окликнул его. Гергерт же, думая, что это его должник, открыл огонь», — рассказал URA.RU источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, Гергерт выстрелил в оппонента пять раз. Пули пришлись в область головы и других жизненно-важных органов. Но потерпевший не погиб. Приехавшая медики сначала оказали ему первую медицинскую помощь, а после доставили в больницу, где врачи сумели спасти ему жизнь. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что после задержания мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Его заключили под стражу на срок два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец, занимающийся цветочным бизнесом, Антон Гергерт, обвиняемый в покушении на местного жителя, перепутал потерпевшего со своим должником. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «У Гергерта был знакомый, который задолжал ему определенную сумму денег. При этом отдавать ее не планировал. Они договорились встретиться и решить финансовый вопрос. Гергерт приехал на встречу с помповым ружьем. Но по пути ему встретился другой знакомый, который окликнул его. Гергерт же, думая, что это его должник, открыл огонь», — рассказал URA.RU источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, Гергерт выстрелил в оппонента пять раз. Пули пришлись в область головы и других жизненно-важных органов. Но потерпевший не погиб. Приехавшая медики сначала оказали ему первую медицинскую помощь, а после доставили в больницу, где врачи сумели спасти ему жизнь. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что после задержания мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Его заключили под стражу на срок два месяца.