В Пермском крае будут судить мужчину, убившего ножом свою экс-супругу

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В результате ссоры на почве ревности мужчина заколол экс-супругу Фото:

В Пермском крае закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, который убил свою бывшую супругу ножом. Свою вину в преступлении он полностью признал.

«Следствием установлено, что утром 19 февраля 2024 года в подъезде дома, расположенного в Сивинском округе Пермского края, между бывшими супругами на почве ревности произошла ссора. В ходе нее мужчина нанес женщине удары ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время. В настоящее время дело направлено прокурору для дальнейшей передачи в суд», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермском краю.

Экс-супруги жили в поселке Сива Пермского края. Развелись они из-за регулярных конфликтов. После развода женщина забрала детей и уехала, далее начался процесс дележки имущества. Мужчина стал преследовать бывшую жену, в результате все закончилось убийством. У женщины осталось пятеро детей, из которых четверо являются несовершеннолетними. Опеку над ними взял старший 20-летний сын.

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В Пермском крае закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, который убил свою бывшую супругу ножом. Свою вину в преступлении он полностью признал. «Следствием установлено, что утром 19 февраля 2024 года в подъезде дома, расположенного в Сивинском округе Пермского края, между бывшими супругами на почве ревности произошла ссора. В ходе нее мужчина нанес женщине удары ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время. В настоящее время дело направлено прокурору для дальнейшей передачи в суд», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермском краю. Экс-супруги жили в поселке Сива Пермского края. Развелись они из-за регулярных конфликтов. После развода женщина забрала детей и уехала, далее начался процесс дележки имущества. Мужчина стал преследовать бывшую жену, в результате все закончилось убийством. У женщины осталось пятеро детей, из которых четверо являются несовершеннолетними. Опеку над ними взял старший 20-летний сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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