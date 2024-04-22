Минпромторг: передача бизнеса Knauf в РФ связана с экономикой, а не политикой

22 апреля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Бизнес Knauf будет передан местному менеджменту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бизнес немецкого производителя стройматериалов в РФ Knauf будет передан местному менеджменту по экономическим, а не политическим причинам. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что пока не получены документы от Knauf о передаче ее активов. «Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках», — сказал Евтухов РИА Новости. Он подчеркнул, что документы о передаче бизнеса пока не поступали в Минпромторг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнес немецкого производителя стройматериалов в РФ Knauf будет передан местному менеджменту по экономическим, а не политическим причинам. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что пока не получены документы от Knauf о передаче ее активов. «Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках», — сказал Евтухов РИА Новости. Он подчеркнул, что документы о передаче бизнеса пока не поступали в Минпромторг.