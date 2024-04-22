22 апреля 2024

Минпромторг: передача бизнеса Knauf в РФ связана с экономикой, а не политикой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, строительные материалы, мешки с раствором, knauf
Бизнес Knauf будет передан местному менеджменту Фото:

Бизнес немецкого производителя стройматериалов в РФ Knauf будет передан местному менеджменту по экономическим, а не политическим причинам. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что пока не получены документы от Knauf о передаче ее активов.

«Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках», — сказал Евтухов РИА Новости. Он подчеркнул, что документы о передаче бизнеса пока не поступали в Минпромторг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнес немецкого производителя стройматериалов в РФ Knauf будет передан местному менеджменту по экономическим, а не политическим причинам. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что пока не получены документы от Knauf о передаче ее активов. «Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках», — сказал Евтухов РИА Новости. Он подчеркнул, что документы о передаче бизнеса пока не поступали в Минпромторг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...