Минпромторг: передача бизнеса Knauf в РФ связана с экономикой, а не политикой

Бизнес немецкого производителя стройматериалов в РФ Knauf будет передан местному менеджменту по экономическим, а не политическим причинам. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что пока не получены документы от Knauf о передаче ее активов.
«Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках», — сказал Евтухов РИА Новости. Он подчеркнул, что документы о передаче бизнеса пока не поступали в Минпромторг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.